Ongles en amande, c’est fini : cette forme culte des années 90 revient en 2026 et sauve vos ongles fragiles

Exit les ongles en amande : en 2026, les ongles carrés courts envahissent TikTok et les salons, portés par une beauté plus simple et durable. Mais comment adopter cette nouvelle géométrie sans faux pas ?

Vous sortez de votre manucure aux ongles en amande, persuadée d’avoir tout bon, puis un scroll sur TikTok sème le doute. Partout, les ongles effilés laissent place à des bouts nets, presque graphiques. La forme que l’on croyait coincée dans les photos des années 90 reprend soudain toute la lumière.

Depuis quelques mois, les médias beauté répètent le même constat : la star de la manucure 2026, ce ne sont plus les courbes mais les ongles carrés, souvent courts. Sur Instagram comme dans les salons, cette géométrie franche séduit toutes les générations. Une petite révolution silencieuse est en train de s’installer.

Ongles carrés : pourquoi l’amande ne fait plus rêver en 2026

Pendant près d’une décennie, ongles en amande et stilettos ont dominé les réseaux sociaux, présentés comme le summum de la féminité et de l’allongement des doigts. Peu à peu, la lassitude s’est installée. Longueurs artificielles, entretiens rapprochés, techniques comme le gel X ou les manucures russe et américaine jugées agressives pour la plaque ongulaire ont fini par lasser.

Le phénomène suit un mouvement classique de la mode : après les formes rondes et floues, l’œil réclame de la structure. La nostalgie des années 90, où les tops et héroïnes de séries affichaient souvent des ongles carrés, nourrit ce retour. Aujourd’hui, leur version courte et nette colle au style minimal et à l’envie d’une beauté plus simple, plus durable.

Soft square, carré court : une forme tendance qui renforce les ongles

Concrètement, la tendance ne mise pas sur un carré XXL mais sur un carré court ou moyen, parfois très légèrement arrondi sur les coins. On parle alors de soft square ou carré arrondi. La base de l’ongle reste droite, ce qui donne un look structuré, mais les angles adoucis évitent de s’accrocher aux mailles ou de griffer la peau.

D’un point de vue technique, la forme carrée est l’une des plus robustes pour des ongles fragiles. En gardant la largeur jusqu’au bord libre, on évite de trop limer les côtés, qui sont des zones de stress. Les chocs marquent moins, les dédoublements diminuent, surtout quand les ongles restent relativement courts et entretenus avec des gestes doux. Cette approche va dans le sens d’une beauté durable, qui renforce l’ongle naturel.

Passer de l’amande au carré : gestes simples et couleurs qui cartonnent

Pour passer des formes effilées au carré, mieux vaut y aller doucement plutôt que tout couper d’un coup. On commence par raccourcir, puis par dessiner une base bien droite avant de s’occuper des angles. Les pros recommandent trois réflexes simples :

Tenir la lime perpendiculaire au doigt, sans mouvement en arc.

Limer dans un seul sens pour ne pas fragiliser la kératine.

Retourner la main vers soi pour vérifier que la ligne est bien droite.

Côté style, le carré court adore les looks épurés. La micro-french ultra fine sur base nude ou laiteuse souligne sa géométrie sans en faire trop. En soirée, les vernis laqués sombres façon bordeaux profond, noir ou bleu nuit deviennent très graphiques sur cette surface bien plate et captent magnifiquement la lumière.

«Exit la manucure russe et americaine cette forme de gel tiendrait plus longtemps et serait plus respectueuse des ongles»