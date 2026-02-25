Ce jouet de balle très courant détruit les dents de votre chien : ce modèle Action bien plus sûr fait la différence

En 2026, les vétérinaires alertent : la balle de tennis fétiche n’est pas le jouet inoffensif que vous imaginez pour les dents de votre chien. Comment ce rituel de jeu apparemment banal peut-il abîmer sa bouche, et quelles options privilégier pour le protéger ?

Vous lancez la balle, votre chien bondit, la rattrape, la mâchouille en remuant la queue ; la scène a tout du moment parfait, surtout pendant les balades de fin d’hiver sur sol encore humide. Beaucoup de maîtres pensent simplement recycler une balle de tennis et lui faire plaisir, sans imaginer une seconde les dégâts invisibles qui commencent alors.

Depuis quelque temps, les vétérinaires en dentisterie vétérinaire tirent pourtant la sonnette d’alarme : l’association balle de tennis – chien est devenue l’une des grandes causes d’usure précoce des dents. Sous l’apparence d’un jouet inoffensif se cache un phénomène d’ »abrasion dentaire mécanique » capable d’user l’émail jusqu’à exposer la pulpe dentaire. Une fois la matière perdue, la dégradation est malheureusement irréversible.

Balle de tennis et chien : comment la feutrine se transforme en papier de verre

Le danger ne vient pas de la forme ronde, mais de ce revêtement feutré, ce tissu jaune inventé pour encaisser les frappes d’une raquette. Ses fibres agissent comme un piège à saletés : à chaque rebond sur un sol humide ou terreux, la balle se charge de sable, de poussière et de minuscules graviers qui s’incrustent profondément dans la feutrine.

Mélangées à la salive, ces micro-particules forment une pâte abrasive. Quand le chien comprime et fait tourner la balle dans sa gueule, ce n’est plus un jouet souple, mais une vraie pierre ponce. L’émail s’use, les crocs et prémolaires s’aplatissent, puis la dentine est attaquée, jusqu’à parfois laisser la pulpe à nu, avec douleurs vives et risque d’infection nécessitant des soins lourds.

Usure des dents, mais aussi étouffement et comportement de « ball addict »

Une balle de tennis classique n’a jamais été conçue pour la mastication canine : feutrine abrasive, colles, teintures et parfois gaz internes ne sont pas pensés pour être mâchés ni avalés. Si la balle est trop petite pour la mâchoire ou déjà écrasée, elle peut se coincer au fond de la gorge, voire provoquer une occlusion intestinale en cas d’ingestion de morceaux, ce qui impose alors une chirurgie vétérinaire.

Le problème n’est pas seulement physique. Des travaux parus en 2025 sur 105 chiens hyper-joueurs ont montré qu’environ un tiers présentait des signes d’addiction à la balle : agitation, incapacité à s’arrêter, focalisation extrême sur le jouet. Pendant ce temps, l’animal manque d’activités variées et risque de se défouler sur vos coussins ou vos meubles dès que la balle disparaît.

Quelles alternatives en caoutchouc, dont l’anneau Beasty XL d’Action ?

Les experts recommandent de remplacer la balle de tennis par des balles lisses en caoutchouc naturel ou en élastomère thermoplastique : leur surface ne retient pas le sable, se rince facilement et reste bien plus douce pour l’émail. Un exemple concret est l’anneau de jeu pour chien Beasty XL vendu chez Action, en caoutchouc épais et résistant à l’eau, d’environ 15 cm de diamètre et affiché à 6,99 €. Il supporte les mâchoires les plus enthousiastes, sert au lancer-rapporter, au tir à la corde ou à la mastication en solo, certains maîtres y étalant un peu de pâtée pour le transformer en station de léchage. Il suffit alors de surveiller régulièrement l’état du caoutchouc pour éviter l’ingestion de morceaux.