Votre chat ne joue plus comme avant ? Ces signes discrets d’arthrose que la plupart des maîtres ignorent encore

Votre chat délaisse la canne à pêche pour le radiateur et semble juste vieillir. Pourtant, certains petits détails de son quotidien trahissent parfois une arthrose bien installée.

Votre chat passait des soirées entières à courir après la canne à pêche, et le voilà aujourd’hui affalé sur le radiateur, indifférent à ses jouets. On se dit qu’il vieillit, que l’hiver le rend plus casanier. Pourtant, derrière cette baisse de jeu anodine se cache souvent un problème bien réel : l’arthrose du chat, une atteinte des articulations longtemps confondue avec un simple coup de vieux.

Comme le chat cache naturellement sa douleur, il ne va presque jamais boiter franchement ni se plaindre. Il va plutôt adapter sa façon de bouger, raccourcir les courses poursuite, éviter certains sauts, rester plus longtemps immobile. La bonne nouvelle, c’est que son corps envoie quand même de petits signaux. Certains se cachent dans un simple aller-retour dans l’escalier.

Mon chat joue moins : quand la douleur articulaire se cache derrière la paresse

Chez le chat, l’arthrose correspond à une dégénérescence progressive du cartilage qui recouvre les os. Chaque mouvement d’une articulation usée devient douloureux. Les premiers signes de vieillissement apparaissent vers 7 ans, et ils s’accélèrent après 12 ans ; près de 80 % des chats de 11 ans souffriraient d’arthrose. Dans la nature, un animal affaibli devient une proie facile, alors notre félin de salon a gardé ce réflexe : masquer la douleur plutôt que la montrer.

Pour lui, chaque geste coûte. Il adopte une vraie économie de mouvement : il calcule ses déplacements, renonce à courir derrière la balle ou à bondir derrière une plume parce que le démarrage et l’atterrissage lui font mal. Vous le trouvez plus calme, plus « sage », mais c’est souvent un chat qui se protège. « Les douleurs liées à l’arthrose peuvent également affecter leur comportement », rappelle le vétérinaire Jean-Charles Vanier au micro de France Bleu.

Les petits signes de l’arthrose du chat à repérer chez vous

Un des signes les plus parlants se voit dans les escaliers. La montée reste souvent correcte, car les muscles compensent un peu les articulations raides. La descente, en revanche, trahit beaucoup de choses : un chat en bonne santé pose ses pattes alternativement, avec une foulée fluide. Un chat arthrosique descend souvent les deux pattes arrière en même temps, comme un petit saut de lapin ; ce mouvement serait présent chez environ 60 % des chats atteints.

Au quotidien, d’autres petits signes complètent cette baisse de jeu :

il hésite ou renonce devant le canapé, le lit ou l’arbre à chat ;

il change d’itinéraire pour trouver un marchepied intermédiaire plutôt que de faire un grand bond ;

son pelage devient terne sur le bas du dos, avec des pellicules, ses griffes poussent trop ;

il fait parfois ses besoins juste à côté d’un bac à litière aux bords trop hauts et s’isole davantage.

Soulager un chat arthrosique pour qu’il retrouve l’envie de jouer

Face à ces signaux, le bon réflexe reste la consultation vétérinaire. L’arthrose ne guérit pas, mais la douleur se contrôle : anti-inflammatoires, antalgiques, chondroprotecteurs, oméga 3, plantes comme l’Harpagophytum, régime si le chat est en surpoids. Certains vétérinaires utilisent aussi des anticorps monoclonaux, un traitement qu’il décrit comme « sans effets secondaires, qui aide durablement les animaux souffrant d’arthrose », précise Jean-Charles Vanier, associés à de petits aménagements (bac plus bas, marches, couchage moelleux).