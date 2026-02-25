Pelouse nickel avant le printemps : ce coupe-bordure électrique ultra léger chute à un prix jamais vu

Pelouse qui déborde et dos en vrac à chaque début de saison ? Ce coupe-bordure électrique RURIS, bradé jusqu'au 1er mars 2026, promet des bordures nettes sans corvée.

Au sortir de l’hiver, le scénario se répète : pelouse gonflée d’humidité qui déborde sur le béton, bord d’allée grignoté, massifs mal délimités. La tondeuse fait illusion au centre, mais laisse partout des franges d’herbe indisciplinée. Ce sont ces bordures de pelouse floues qui donnent un air négligé au jardin.

Beaucoup redoutent encore de passer un samedi entier pliés en deux, armés d’une cisaille ou d’une bêche, avec courbatures garanties. Or les finitions ne sont plus forcément synonymes de corvée. Un coupe-bordure électrique léger et précis permet de redessiner les lignes du jardin en quelques minutes, et l’un d’eux vient d’être bradé avant le printemps.

Coupe-bordure électrique : la clé pour des bordures de pelouse vraiment nettes

Une bordure bien dessinée crée une limite nette entre le gazon et l’allée, le trottoir ou le potager. L’herbe cesse d’envahir les graviers, la tonte devient plus simple et le regard se concentre sur le vert. Quand les bords sont nets, la maison gagne aussitôt en allure et arrache des « oh » et des « ah » aux passants.

Pour y parvenir, les outils manuels suffisent sur un mètre ou deux, mais deviennent vite épuisants au-delà. Dès que les longueurs augmentent, un coupe-bordure électrique prend le relais : moteur près du sol, fil ou lame qui effleure la terre, il taille vite et proprement le long des murs, clôtures et massifs sans blesser les plantations.

Coupe-bordure électrique RURIS TE250S : un modèle ultra léger à prix jamais vu

Le RURIS TE250S illustre bien cette nouvelle génération d’outils dédiés aux finitions. Ce coupe-bordure filaire développe une puissance de 250 W pour une largeur de coupe de 220 mm, idéale pour longer une terrasse ou une allée. Son poids plume de 1,2 kg permet de le manier à une main, tandis que le câble de 6 mètres offre une bonne liberté de mouvement dans un jardin classique.

Son autre atout se joue au rayon budget. En cette fin février, son tarif passe de 91,75 € à 44,00 €, soit une remise de -52 %, alors que le prix de l’outillage de jardinage grimpe d’ordinaire avec les premiers rayons de soleil. Pour une marque reconnue comme RURIS, une telle fenêtre reste rare : l’offre court jusqu’au 1er mars 2026, sous réserve de stocks.

Bien utiliser son coupe-bordure électrique avant la saison des tontes

Pour profiter longtemps de ce type d’appareil, quelques réflexes suffisent. On commence les bordures le même jour que la tonte, en les traçant avec une ficelle ou un tuyau, puis on laisse simplement le fil effleurer le sol. Au printemps, une à deux coupes par semaine suffisent, contre une par semaine en été. Lunettes, gants, chaussures fermées et distance d’au moins 15 m avec enfants et animaux restent indispensables.

Un client résume bien l’apport de ce type d’appareil. Bruce décrit sa bordureuse ainsi : « C’est la meilleure bordureuse que j’ai jamais utilisée. Elle a fait un excellent travail pour la bordure de mon allée, qui avait beaucoup de racines à délimiter. Je la recommande vivement », témoigne-t-il, cité par VEVOR. William Kiesgen reste tout aussi direct : « J’aime bien. Reçu comme annoncé et fonctionne bien. » Avec le RURIS TE250S en promotion, beaucoup espéreront le même résultat sans y laisser leur dos ni leur budget.