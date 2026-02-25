Vos plantes d’intérieur meurent pendant vos absences ? Ne partez plus sans cet accessoire Gifi à 1,50 €

Entre week-ends prolongés et vacances, vos plantes d’intérieur paient souvent le prix fort. Un goutteur avec réserve d’eau Gifi à 1,50 € promet enfin un arrosage autonome.

Rentrer de week-end et trouver son ficus ou son monstera pendants, terreau dur comme du béton : beaucoup de citadins connaissent cette scène. Pendant les congés d’hiver ou d’été, les plantes d’intérieur supportent mal nos absences répétées. L’arrosage devient vite un casse-tête, entre peur de trop mouiller et crainte de laisser tout sécher.

On confie parfois les clés au voisin, ou l’on gave les pots d’eau la veille du départ. Résultat : feuilles jaunies, racines qui pourrissent, ou jungle urbaine complètement desséchée. Beaucoup pensent qu’il faut un programmateur cher pour s’en sortir. En réalité, un petit accessoire vendu chez GiFi pour 1,50 € peut changer le scénario. Ce petit oiseau discret peut tout changer.

Goutteur avec réserve d’eau Gifi : le gardien de vos pots

Au rayon jardinage, le goutteur avec réserve d’eau Gifi ne paie pas de mine. Ce petit réservoir de 85 ml en forme d’oiseau, moitié plastique ABS moitié terre cuite, se plante directement dans le pot. La partie haute sert de réserve, tandis que la pointe en terre cuite diffuse l’eau goutte à goutte vers les racines, sans pile ni branchement.

Le principe repose sur la gravité et la porosité de la terre cuite : plus le terreau sèche, plus il aspire l’eau stockée dans l’oiseau. L’objet se plante près du bord du pot et se remplit en quelques secondes au robinet. À 1,50 €, ce système permet d’équiper plusieurs plantes vertes sans entamer le budget vacances.

Installer le goutteur Gifi pour un arrosage autonome

Pour en profiter, il faut surtout préparer correctement le pot. La veille du départ, on arrose normalement pour bien humidifier la motte, puis on vérifie que le fond laisse s’échapper l’excès d’eau. Un terreau trop compact peut étouffer les racines ; un mélange avec un peu de compost mûr et de matière drainante garde le sol vivant et aéré.

On plante ensuite la partie en terre cuite dans le terreau, en évitant le col de la plante, puis on remplit la réserve. Pour un pot de taille moyenne, un goutteur suffit en général ; les grands bacs peuvent en accueillir deux ou trois. Ce volume de 85 ml sécurise surtout un week-end prolongé ou une absence de quelques jours.

Astuces pour que vos plantes d’intérieur tiennent le coup

Les plantes ne réagissent pas toutes pareil. Les tropicales en pot commencent souvent à souffrir après environ sept jours sans arrosage, les petits contenants se dessèchent en deux ou trois jours, alors que les succulentes supportent plus longtemps. Un substrat maison avec environ 50 % de compost mûr, 30 % de terre de jardin et 20 % de matière drainante aide à mieux encaisser ces variations.

Avant chaque départ, quelques gestes complètent le travail du goutteur avec réserve d’eau Gifi : regrouper les pots loin des fenêtres brûlantes, éloigner les plantes des radiateurs, ajouter un paillage léger sur le terreau et éviter l’arrosage massif de dernière minute. Vos plantes d’intérieur respirent mieux et le retour à la maison ressemble davantage à une petite jungle qu’à un champ de ruines.