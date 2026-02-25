Votre carrelage sonne creux ? Ce signal inquiétant peut abîmer votre dalle, bien plus qu’un défaut esthétique

Un carrelage qui sonne creux fait craindre fissures, infiltrations et dalle fragilisée. À partir de quand ce bruit inquiète vraiment, et que prévoit le DTU 52.2 ?

Vous marchez dans la cuisine, un pas un peu plus appuyé, et là, ce bruit sourd, presque métallique. Votre carrelage qui sonne creux fait aussitôt naître la question : simple détail agaçant ou vrai danger pour la dalle du logement.

Ce bruit traduit en réalité un manque d’adhérence entre le carreau et son support, chape ou dalle béton. Reste à savoir si ce vide reste local, sans conséquence majeure, ou s’il ouvre la porte aux infiltrations d’eau et à la fragilisation de la structure. La différence se joue dans quelques indices très précis.

Carrelage qui sonne creux : les bons réflexes pour évaluer la gravité

Le premier test est simple : on tapote chaque carreau avec une pièce ou le manche d’un tournevis, en comparant le son obtenu avec celui des zones saines. Les règles du DTU 52.2 exigent, pour un carrelage collé, un son plutôt « plein ». Un son nettement plus résonnant indique un manque de colle ou une bulle d’air sous le carreau, surtout fréquent avec des carreaux grand format.

On distingue alors trois cas de figure :

un ou deux carreaux isolés qui sonnent creux, sans fissure ni mouvement au passage, en pièce sèche ;

plusieurs carreaux regroupés dans une zone de passage, avec joints qui s’effritent ou légères fissures ;

de larges surfaces concernées, parfois plus de 40 % de la pièce, situation souvent considérée comme non conforme aux règles de l’art.

Quand le carrelage qui sonne creux menace la chape ou le plancher

Le plus souvent, le problème vient d’une colle mal répartie, d’un temps de pose dépassé, ou de l’absence de double encollage sous des carreaux grand format. Un support mal préparé, chape poussiéreuse, pas plane ou pas assez sèche crée aussi ces vides. Sur un plancher chauffant, une chape fluide mal poncée empêche la colle d’adhérer correctement, ce qui multiplie les zones creuses.

Le risque immédiat reste les carreaux qui se fissurent ou bougent, avec des arêtes coupantes. En pièces humides (salle de bains, cuisine, WC) ou en terrasse, l’eau s’infiltre alors par les joints ou les fissures, stagne sous le carrelage, fragilise la chape ou un plancher bois et favorise les moisissures. Sur balcon ou autour d’une piscine, le gel ou la corrosion des armatures finissent, à long terme, par toucher la dalle elle-même.

Solutions et garanties : que faire selon la situation

Un ou deux carreaux creux en pièce sèche relèvent souvent du défaut d’adhérence sans danger pour la dalle : on peut surveiller ou faire reprendre localement, par injection de colle sous le carreau ou remplacement avec double encollage. Quand plusieurs zones sont touchées, surtout sur carrelage scellé, un diagnostic professionnel permet de vérifier si la chape doit être en partie refaite.

Sur un chantier récent, un carrelage collé entre dans la garantie biennale, tandis qu’un carrelage scellé lié à la structure relève de la garantie décennale. Si une grande partie du sol sonne creux, proche ou au-delà des 40 %, il s’agit souvent d’une malfaçon par rapport au DTU 52.2 : mieux vaut documenter les zones concernées, prendre des photos et saisir l’artisan ou son assurance, surtout quand le problème touche des zones exposées à l’eau.