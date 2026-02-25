Avant de changer le moteur de votre volet roulant en panne, faites cette vérification à 0 € derrière l’interrupteur

Un matin, votre volet roulant reste figé et l’interrupteur semble mort, avec un devis de moteur à 500 € qui se profile. Avant de céder, une vérification discrète derrière le bouton peut tout changer.

Le matin, tout est prêt pour partir, vous appuyez sur le bouton du volet roulant… et rien. Pas un bruit, pas un frémissement. Devant ce volet roulant en panne, beaucoup imaginent déjà un moteur HS ou un interrupteur à remplacer en urgence.

Les volets motorisés sont partout : plus de trois millions se vendent chaque année en France, et « En 2023, près de six volets posés sur dix étaient électriques, », analyse Sandy Bastoul, chargé des études marketing pour le cabinet de conseil TBC Innovations à 60 Millions de consommateurs. « Un succès qui s’explique car non seulement ils sont actionnables sans effort, mais ils améliorent également la sécurité et l’isolation des habitations. » Quand on sait qu’un volet coûte entre 600 et 1000 € et qu’un changement de moteur tourne autour de 500 €, une simple erreur de diagnostic pèse lourd.

Quand la panne vient du bouton du volet roulant, pas du moteur

Un point-clé consiste à distinguer panne de commande et panne mécanique. Si, en appuyant sur l’interrupteur, vous n’entendez aucun bourdonnement ni clic, la commande est fortement suspecte. Si le volet descend encore mais refuse de remonter, le moteur reçoit parfois le courant dans un seul sens.

Ces indices doivent alerter avant d’accepter un devis de remplacement de moteur. Un lecteur de 60 Millions de consommateurs résume : « L’artisan n’a même pas ouvert le coffre renfermant le moteur avant de rendre son verdict. Après son passage, j’ai reçu un devis de 1470 € pour le remplacement des trois moteurs. C’est exorbitant ! », raconte Patrick. D’où l’intérêt de commencer par ce qui coûte zéro euro : la vérification derrière le bouton mural.

Couper le courant et ouvrir l’interrupteur sans abîmer le mur

Avant toute intervention, la règle est claire : « Intervenir sur un circuit électrique domestique exige une mise hors tension totale ». Direction le tableau électrique pour baisser le disjoncteur du circuit des volets, voire le général en cas de doute. Tester ensuite qu’aucun appareil du même circuit ne s’allume évite de travailler sous 230 volts.

Le démontage est souvent plus simple qu’il n’y paraît. La plaque de finition est en général clipsée : un petit tournevis plat très fin suffit pour faire levier en douceur et la retirer, sans arracher peinture ni papier peint. Les vis apparaissent alors, il reste à les défaire pour sortir le mécanisme, en tirant lentement, car les fils à l’arrière sont courts et rigides. Un multimètre en mode continuité peut confirmer que le bouton ferme bien le circuit.

Le fil desserré : la vérification qui évite souvent d’acheter un nouveau bouton

Derrière le bloc, on retrouve la phase (souvent rouge ou marron), les fils de montée et de descente vers le moteur, et parfois le neutre bleu raccordé sur un domino ou une borne rapide. Le vrai coupable est très souvent un fil desserré ou à moitié sorti de ses bornes. Sur un modèle à vis, un simple resserrage ferme à nouveau le contact. Sur bornes automatiques, il suffit de retirer le fil, le redénuder sur environ 11 mm puis le réinsérer à fond. « Cette simple vérification d’un serrage correct évite 9 interventions sur 10 d’un électricien ».

Une fois chaque connexion sécurisée, il ne reste qu’à remettre le mécanisme en place sans pincer les câbles, revisser, reclipser la plaque, puis réenclencher le disjoncteur. Beaucoup découvrent alors que leur volet repart aussitôt, sans bouton neuf ni moteur changé, simplement grâce à un tour de tournevis bien placé.