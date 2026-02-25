Action : ces mugs à moins de 2 € disparaissent déjà des rayons, leur détail doré ultra tendance crée la folie

En pleine inflation, ces mugs animaliers à anse dorée repérés chez Action promettent un coin café façon créateur pour quelques pièces seulement. Pourquoi font-ils autant parler dans les rayons ?

Une simple tasse peut changer l’ambiance d’une matinée entière. Quand les jours sont encore frais et que l’on compte chaque euro, l’idée de se créer un petit rituel cocooning sans exploser son budget devient presque un jeu. Beaucoup pensent qu’il faut investir dans de la céramique artisanale pour avoir un joli coin café, alors qu’une trouvaille en magasin suffit parfois à tout bousculer.

Dans les rayons d’Action, une série de mugs animaliers Action fait figure de petite révélation. Imprimé zèbre ou léopard, anse dorée qui accroche la lumière et look de pièce de créateur, le tout affiché à seulement 1,99 €, soit moins de 2 €. Un détail de vaisselle qui transforme la table du petit-déjeuner et qui colle parfaitement à la tendance slow life.

Ces mugs animaliers d’Action, petite folie déco à prix mini

Ce mug affiche une contenance de 330 ml, pile ce qu’il faut pour un grand café allongé, un thé fumant ou un chocolat chaud généreux. Ni minuscule, ni immense, il tient bien en main, avec une anse confortable qui évite de se brûler. Posé sur une table en bois ou une nappe en lin, il donne l’illusion d’une céramique de boutique design à plus de vingt euros.

Sur l’étiquette en magasin, le prix affiché a été de 1,99 €, quand, au moment de la rédaction, le site français d’Action le propose autour de 2,29 € pièce, soit environ le prix d’un espresso en terrasse. Le mug passe au lave-vaisselle, ce qui reste rare pour une dorure, mais il ne doit jamais aller au micro-ondes ni au four à cause de la partie métallique.

Un design animalier doré pile dans la tendance déco

Visuellement, ces mugs jouent la carte du motif animalier, version zèbre ou léopard, traité de façon graphique et moderne. Les couleurs restent sobres, ce qui laisse toute la vedette à l’anse dorée et à la brillance intérieure. Résultat, la tasse est assez chic pour un brunch entre amis comme pour un café solo devant un livre, et elle se prête volontiers aux photos de table très travaillées.

Pour l’intégrer sans fausse note dans votre art de la table, tout repose sur les associations. Ces mugs se marient particulièrement bien avec des matières simples :

bois brut ou rotin qui calment le motif animalier et réchauffent l’ensemble ;

détails noir mat dans la cuisine ou les sous-verres pour un effet graphique chic ;

service blanc uni ou verres striés pour un joli mix and match sans surcharge.

Pourquoi ces mugs Action sont si peu chers et partent vite

Depuis 2022 et la hausse des prix du quotidien, le réflexe des Français reste simple : chercher le tarif le plus bas. Des enseignes de discount comme Action, spécialisées dans le non alimentaire, proposeraient des prix environ 25 à 70 % inférieurs aux grandes surfaces grâce à un modèle très serré : magasins sobres, très peu de publicité, achats en énormes quantités directement auprès des fabricants et références limitées. Résultat, ces mugs tendance arrivent en stock à prix plancher, mais les rayons se vident vite, surtout quand le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux s’en mêlent.