C’est officiel : la chilienne quitte vos terrasses en 2026, ces nouvelles assises vont tout bouleverser dehors

Symbole des siestes au soleil, la chilienne quitte discrètement le devant de la scène en 2026. Que vont adopter les terrasses pour rester cosy et tendance ?

Au retour des beaux jours, on imagine encore la chaise longue en toile rayée, posée face au soleil. La chilienne a longtemps symbolisé ces instants légers, facile à plier, à transporter, à glisser sur un balcon minuscule comme dans un grand jardin.

En 2026, le décor change doucement. On ne veut plus seulement s’asseoir dix minutes, mais transformer l’extérieur en vraie pièce à vivre, avec moelleux, profondeur et style. La chilienne reste dans nos souvenirs, pourtant elle quitte peu à peu le premier rang des terrasses, remplacée par des assises pensées pour y passer des heures.

Chilienne : de star de l’été à invitée discrète des terrasses 2026

En 2025, des médias comme Elle la décrivaient encore comme l’assise détente par excellence : transat pliant, nomade, parfaite alliée des petits extérieurs urbains, capable de filer de la piscine au balcon. Avec sa toile à larges rayures et sa structure en bois clair réglable, cette chaise longue jouait la madeleine de Proust de nos vacances.

La bascule vient de notre nouveau rapport au dehors. Selon Marie Noulez, directrice du style chez La Redoute Intérieurs, « On meuble l’extérieur de la même manière qu’on prend soin de son intérieur. C’est un prolongement de son chez soi. » Citée par Le Journal de la Maison, elle résume le mouvement de fond : l’outdoor devient un salon à part entière, et la chilienne glisse au second plan dans la grande tendance salon de jardin 2026.

Fauteuil bas et salon modulable : les nouvelles assises reines du jardin 2026

Beaucoup ont fait la même expérience : crans en bois difficiles à régler, doigts coincés, barre qui coupe les cuisses une fois la lecture entamée, toile un peu trop tendue. La chilienne reste pratique, mais elle demeure un siège de “passage”. À l’inverse, le fauteuil bas façon indoor–outdoor s’impose avec sa silhouette enveloppante, son assise profonde et ses coussins généreux en tissu bouclette outdoor, traité contre les UV et l’humidité, qui imite le toucher de la laine.

Autour de lui, les banquettes modulables dessinent de vrais salons extérieurs : modules à déplacer, coin lecture solo l’après-midi, configuration conviviale pour l’apéritif le soir. Pour ceux qui ont plus de place, le daybed, ce lit de jour inspiré des hôtels de bord de mer, devient la pièce maîtresse, avec matelas épais et parfois voilages légers qui invitent à la sieste.

Matériaux, couleurs et accessoires pour réussir sa terrasse sans chilienne

Adopter ces nouvelles assises ne demande pas de tout changer, mais de soigner le décor autour. Les collections 2026 misent sur un mix de bois massif certifié, céramique artisanale pour les tables d’appoint, pierre naturelle en plateau et corde tressée ou métal laqué pour les structures. Côté couleurs, on quitte le duo bleu marine et blanc pour des nuances de terre :

le vert sauge, végétal et apaisant,

une terracotta plus douce et poudrée,

le brun cacao, chic et contemporain,

le beige sable, base idéale pour les grands coussins.

Les détails finissent la métamorphose en terrasse-salon. Marie Noulez cite comme essentiels « le parasol, la chilienne, les jardinières, les coussins et les tapis outdoor. » En 2026, la chilienne reste utile en appoint ou pour la plage, mais les lampes nomades rechargeables, un tapis graphique et quelques coussins XXL au sol suffisent à donner la vedette aux fauteuils bas, banquettes et daybeds, et à changer complètement la façon de vivre dehors.