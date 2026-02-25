Ongles : oubliez l’amande, en 2026 les pros ne jurent plus que par cette nouvelle forme ultra nette

Dans les salons comme sur Instagram, les ongles en amande cèdent la place à des bords nets qui changent la silhouette des mains en 2026. Comment le carré soft square s’est imposé comme nouvelle arme beauté sans ruiner votre confort au quotidien ?

Vous arrivez à votre rendez-vous manucure du mois, prête à demander vos habituels ongles en amande. Sur les nuanciers, sur les photos de clientes et sur les écrans qui défilent des Reels, un détail saute aux yeux : les bouts pointus ont laissé place à des extrémités droites, nettes, presque graphiques. L’ère des courbes semble doucement reculer.

Depuis plusieurs années, l’amande, l’ovale et le stiletto arrondi régnaient sur les mains, au nom d’une beauté dite plus naturelle. En février 2026, les flux de photos aux contours adoucis finissent pourtant par lasser. Beaucoup ressentent un vrai besoin de rupture, avec des formes qui apportent davantage de structure, de caractère, et une rigueur visuelle presque rassurante.

Ongles carrés : pourquoi ils détrônent l’amande en 2026

La réponse se joue dans le retour assumé des ongles carrés. Cette forme longtemps jugée un peu datée rappelle les manucures des années 90-2000, quand le bord plat et la French nette symbolisaient le glamour. En 2026, elle revient nettoyée de tout excès, portée plus courte, plus minimaliste, en écho à l’esthétique Clean Girl qui aime les mains impeccables sans chichi.

Visuellement, l’ongle en amande prolonge le doigt en douceur, alors que le carré trace une ligne franche qui donne tout de suite un air plus affirmé. Les côtés parallèles structurent la main, comme un petit cadre autour de chaque ongle. On parle presque de mini accessoires de mode architecturaux, parfaits pour accueillir une French manucure moderne, micro-french ou rayée.

Soft square : la forme carrée qui reste douce au quotidien

Passer directement à un carré aux angles vifs peut faire peur, et pas seulement pour le style. Les coins trop pointus se coincent facilement dans un pull ou un collant et cassent plus vite. D’où le succès du soft square, ou carré arrondi : les parois restent bien droites, le bord libre est plat, mais les coins sont légèrement limés pour adoucir tout ça.

Pour celles qui portent l’ovale ou l’amande depuis des années, ce compromis sert de passerelle idéale. On raccourcit un peu, on redresse les côtés, on arrondit les angles juste ce qu’il faut et l’on change de silhouette sans choc visuel. Autre bonus, ce dessin réduit les accrocs et la casse, ce qui allonge la durée de vie de la manucure et espace les rendez-vous.

Bien limer et choisir la longueur de vos ongles carrés

Un carré réussi ne tient pas du hasard. Lors du limage, les côtés doivent rester strictement parallèles à l’axe du doigt, sans rentrer vers l’intérieur, sinon l’ongle s’évase au bout. Le bord libre se travaille lime tenue bien perpendiculaire pour obtenir une vraie barre droite. Les angles étant des zones fragiles, un renfort en base gommante, gainage gel ou semi-permanent renforcé aide à absorber les chocs.

Reste à choisir la longueur. Le carré court colle parfaitement aux vies bien remplies : facile à nettoyer, compatible clavier, cuisine, soins aux enfants, tout en donnant une impression de mains très nettes. Sur ongle long ou même XXL, le carré affine visuellement les doigts et offre un terrain de jeu idéal pour les couleurs pleines et le nail art, à condition de soigner la structure.