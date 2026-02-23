Parents : ne faites plus ce slime dangereux, cette recette à la colle sans borax va tout changer

Un mercredi de pluie, la recette de slime à la colle sans borax transforme la cuisine en mini labo pour les enfants. Mais entre plaisir, sécurité et science, quelques règles s’imposent.

Un mercredi pluvieux, des enfants qui s’ennuient et cette question qui revient : que faire pour les occuper à la maison ? Le slime à la colle sans borax transforme la table de cuisine en atelier créatif, avec une pâte qui s’étire, se malaxe et fait travailler les mains.

Cette pâte un peu magique est ce qu’on appelle un fluide non newtonien : ni vraiment solide, ni vraiment liquide, elle coule lentement mais se raffermit si on la brusque. Le principe est le même que pour le ketchup, le miel ou le dentifrice. De quoi glisser un petit point sciences dans une activité ludique, à condition de disposer d’une recette simple et adaptée aux enfants.

Slime sans borax : enjeux

Le succès du slime a aussi son revers. Très prisé des enfants, le slime maison n’est pas sans risque : sur les cinq premiers mois d’une année, 87 cas d’irritations et d’allergies cutanées ont été signalés aux Centres antipoison, contre 91 sur toute l’année précédente. Face à ces chiffres, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de la santé (DGS) « appellent à rester vigilant », citées par Merci pour l’info.

Dans un communiqué, elles rappellent que des recettes utilisent des lessives, détergents ou solutions pour lentilles, et que « ces produits contiennent des substances pouvant présenter une toxicité pour la santé ». Leur manipulation « de manière répétée et prolongée peut être à l’origine de dermatites de contact sévères (inflammations de la peau) car ces produits peuvent contenir des conservateurs allergisants ou irritants cutanés », et « Certains solvants peuvent également provoquer des irritations des yeux, des voies respiratoires et sont toxiques pour le système nerveux central ». Les pâtes prêtes à l’emploi, vendues comme jouets, « évitent l’utilisation détournée de produits chimiques », mais en 2018, 14 produits sur 44 ont été retirés pour une teneur en bore trop élevée.

Recette slime à la colle

Pour un atelier maison serein, on choisit une colle scolaire lavable à base d’eau, blanche pour un rendu nuageux ou transparente pour un effet brillant. On protège la table, on sort un bol lisse et une cuillère, puis on prépare les ingrédients avec des repères de cuisine : une dose de colle, une pincée à une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium et un peu d’activateur ajouté très progressivement.

La recette de slime à la colle se fait ensuite en cinq gestes : verser la colle dans le bol, ajouter le bicarbonate et bien mélanger, colorer si l’on veut, puis incorporer l’activateur goutte à goutte en remuant entre chaque ajout. Quand la pâte se détache des parois, on passe au pétrissage à la main pendant deux à trois minutes, le temps que la texture devienne souple et malléable.

Sécurité du slime maison

Pendant le jeu, on évite le visage, on se lave les mains, on garde le slime en boîte hermétique et on le jette s’il sent mauvais ou irrite.