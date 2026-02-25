Ne versez plus votre huile dans l’évier : ce geste à 10 centimes évite l’amende, les bouchons et la pollution

En 2026, un litre d’huile de friture jeté dans l’évier peut vous coûter des centaines d’euros et polluer des milliers de litres d’eau. Un geste à 10 centimes change pourtant tout pour vos canalisations et la planète.

Dimanche soir, la friteuse encore tiède, beaucoup versent le reste d’huile de friture dans l’évier en ouvrant le robinet d’eau chaude pour « faire passer ». Ce réflexe, presque automatique, se heurte pourtant aux nouvelles règles sur les biodéchets et à la réalité des canalisations, qui n’aiment pas du tout ce mélange.

Un litre d’huile jeté au robinet peut polluer jusqu’à 1000 litres d’eau et transformer vos tuyaux en piège à bouchons. Quand le camion hydrocureur vient déboucher la colonne d’immeuble, la note grimpe entre 250 € et 600 €, souvent non remboursés. En 2026, un petit geste à 10 centimes permet d’éviter tout ça.

Huile de friture et évier : comment un liquide devient un bloc de béton

Dans la poêle, l’huile est fluide. Dans les tuyaux, c’est une autre histoire : composée de lipides hydrophobes, elle ne se mélange pas à l’eau et se fige en refroidissant. Les experts en plomberie alertent : « Une huile liquide à 40°C devient un bloc de béton graisseux à 10°C dans vos tuyaux ». Elle agglomère cheveux, restes de nourriture et calcaire, jusqu’à boucher une colonne entière.

Beaucoup comptent sur l’eau très chaude et le liquide vaisselle. En réalité, cela déplace simplement le problème plus loin dans le réseau. Dans les égouts, un responsable explique : « sur Paris, notre système d’égout fonctionne plutôt bien avec une pente naturelle, mais dans les secteurs où les restaurants sont très importants, c’est un phénomène fréquent », cité par RTL. Quand des amas se forment, « On le casse, parfois à la pioche et on laisse les morceaux s’évacuer dans les égouts. Quand on ne peut pas, on le pompe. »

Un geste interdit par la loi et lourd pour les rivières

Versée dans la nature, l’huile forme un film imperméable qui peut couvrir environ 1000 m² d’eau et étouffer la vie aquatique. Dans les stations d’épuration, elle gêne la filtration et augmente les coûts supportés par les collectivités. Depuis 2012, le Code de l’environnement interdit de déverser les huiles alimentaires usagées dans les eaux usées ou de les jeter avec les autres déchets, avec des peines pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 €, un niveau de sanction qui « existe en droit, » selon le site MJR.

Le tri des biodéchets est obligatoire à la source depuis 2024, mais l’huile de cuisson n’a rien à faire ni dans le compost ni dans le bac marron : elle bloque la décomposition et attire les nuisibles. Les restaurateurs qui produisent plus de 60 litres par an doivent faire collecter leurs huiles par une filière spécialisée et tracée.

Le geste à 10 centimes : la coupelle en papier aluminium qui change tout

Pour les petites quantités d’huile alimentaire, une simple feuille de papier aluminium suffit. Façonnez une petite coupelle dans un bol ou directement sur la bonde, laissez l’huile tiédir pour éviter les brûlures, puis versez-la dedans. Placez le tout au réfrigérateur deux à trois heures : le gras se solidifie, piégé dans l’alu.

Il ne reste qu’à refermer la feuille en boule pour obtenir un paquet hermétique, propre à manipuler. Selon les consignes locales, ce paquet pourra rejoindre les ordures ménagères résiduelles ou être stocké dans un récipient fermé avant dépôt en déchetterie ou en point de collecte, où l’huile sera valorisée en biocarburant. Ce réflexe, qui coûte à peine 0,10 €, évite les produits déboucheurs agressifs, protège durablement vos canalisations et limite la pollution des rivières.