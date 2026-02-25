Buée, draps collants, gorge irritée : cette plante grimpante absorbe l’humidité de votre chambre sans bruit

Buée sur les vitres, draps collants, gorge irritée au réveil : votre chambre étouffe sous l’humidité nocturne. Et si un simple lierre d’intérieur, cette plante grimpante qui absorbe l’humidité, la régulait en silence ?

Buée sur les vitres au réveil, draps un peu collants, impression de froid malgré le radiateur allumé… Dans beaucoup de logements, la chambre devient un petit hammam nocturne sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. Avant d’acheter un déshumidificateur bruyant, il existe pourtant une solution naturelle, silencieuse et décorative : une plante grimpante longtemps cantonnée aux façades.

Chaque nuit, deux adultes rejettent entre un et un litre et demi de vapeur d’eau par la respiration et la transpiration. Dans une pièce fermée, l’air se sature vite, surtout quand le taux d’humidité dépasse 60 %, ce qui accentue la sensation de froid. Certaines plantes, comme la fougère de Boston ou le chlorophytum, peuvent aider, mais une grande oubliée se révèle redoutable dans la chambre : le lierre d’intérieur.

Pourquoi la chambre concentre autant d’humidité pendant la nuit

Entre l’extérieur encore frais et le chauffage allumé, le contraste de température favorise la condensation sur les parois froides, en particulier les fenêtres. On remarque alors buée au petit matin, odeur de renfermé persistante, linge de lit légèrement moite. Beaucoup montent le chauffage, alors que le vrai problème ne vient pas du froid, mais de l’excès d’eau dans l’air.

La chambre, souvent plus petite et moins ventilée que le salon, reste porte et fenêtre closes des heures durant. La vapeur émise par les dormeurs imprègne matelas, rideaux et vêtements. Quand le taux d’humidité dépasse 70 %, l’air devient franchement trop humide, ce qui favorise les moisissures, les allergies et des réveils avec gorge irritée ou nez bouché.

Lierre d’intérieur : la plante grimpante qu’on oublie dans la chambre

On connaît le lierre qui grimpe sur les murs de jardin, beaucoup moins le lierre d’intérieur cultivé en pot. Le lierre commun, ou Hedera helix, possède un feuillage persistant très dense qui agit comme une éponge végétale. Ses feuilles, couvertes de petits pores appelés stomates, absorbent une partie de l’humidité présente dans l’air pour compléter l’arrosage.

Dans une chambre fermée, surtout dans les coins où l’air circule peu, cette plante crée un microclimat plus équilibré : elle capte une partie de la vapeur excédentaire et aide à limiter la formation de condensation sur les vitres ou les murs froids. Son action ne s’arrête pas là, car ce véritable rempart végétal réduit aussi les spores de moisissures en suspension et filtre certains COV, comme le formaldéhyde, le benzène ou le trichloréthylène, ce qui en fait une vraie plante dépolluante.

Comment installer le lierre pour qu’il agisse vraiment sur l’humidité

Bonne nouvelle pour les jardiniers débutants : le lierre aime la mi-ombre, voire l’ombre complète, et se contente de la fraîcheur naturelle d’une chambre entre 15 et 20 °C. Il suffit de laisser sécher la surface de la terre entre deux arrosages et d’éviter l’eau stagnante dans la soucoupe. Un substrat léger et bien drainé lui permet de mieux jouer son rôle sans risquer de pourrir.

Pour en tirer le meilleur, placez-le en hauteur, dans un macramé suspendu, sur le dessus d’une armoire ou une étagère près de la fenêtre. Ses tiges retombent alors en cascade, augmentant la surface de contact entre les feuilles et l’air ambiant tout en libérant le sol. Associé à une aération quotidienne de quelques minutes, ce lierre travaille ensuite en silence, nuit après nuit, pour rendre la chambre plus saine et plus respirable.