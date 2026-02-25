Amiante dans des jouets pour enfants chez Hema et Action : vérifiez vite si vous avez ces produits à la maison

En France, des jouets vendus chez Hema et Action sont rappelés après la détection d’amiante, inquiétant de nombreux parents. Comment savoir si vos enfants jouent avec l’un d’eux et que faire ensuite ?

Des figurines élastiques adorées des enfants, des kits de sable coloré achetés pour occuper les mercredis… Ces jouets vendus chez Action et Hema font l’objet d’un rappel national pour un possible rappel de jouets contenant de l’amiante. L’alerte vise des produits présents dans de nombreux foyers, parfois depuis plusieurs mois.

À l’origine de la procédure, le site public Rappel Conso, qui se présente comme « des alertes des produits dangereux », a détecté des traces d’amiante dans le rembourrage de figurines élastiques et dans de petits tubes de sable créatif. Derrière ces références un peu techniques, des jouets très banals que l’on retrouve facilement dans les chambres d’enfants.

Quels jouets Hema et Action sont rappelés pour présence d’amiante ?

Côté Hema, le rappel concerne des « kit de sable créatif » vendus en magasin et en ligne : un « Sachet de sable créatif rose-lila » (réf. 15.90.0101), un autre « vert-bleu » (15.90.0102) et un « lot de 6 Sableurs » (15.90.0035), commercialisés du 18 mars 2024 au 11 février 2026. S’ajoutent les « Cartes créations en sable » (15.92.0121) et « Magnets créations en sable » (15.92.0122), vendus du 6 février 2023 au 16 mars 2025.

Chez Action, les produits visés sont les figurines élastiques Stretch Squad et Stretcherz de la marque HTI Toys, vendues à l’unité ou par quatre. Pour ces jouets, « il a été constaté que leur rembourrage contenait des traces d’amiante », explique Rappel Conso, cité par La Dépêche. Environ une vingtaine de lots sont concernés, avec une liste détaillée disponible sur le site officiel.

Quels risques de santé évoquent Rappel Conso et Hema ?

Pour les figurines, le danger apparaît surtout si le jouet est abîmé ou ouvert. « L’exposition à ce matériau peut présenter un risque élevé pour la santé si le produit est endommagé et que le garnissage se répand (par inhalation en particulier) », précise le site, cité par La Dépêche. Les autorités sanitaires recommandent donc de tenir ces jouets hors de portée des enfants.

Pour les produits Hema, l’enseigne indique que « après des analyses complémentaires, il a été constaté que de l’amiante a été détectée dans au moins un petit tube des produits mentionnés ci-dessus ». Elle rappelle aussi que « L’amiante peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées », cite 20 Minutes. Même si un jouet intact limite l’exposition, le principe de précaution conduit à un retrait massif.

Que faire si vous possédez l’un de ces jouets à la maison ?

Premier réflexe : retirer le jouet des mains de l’enfant sans le déchirer, puis le mettre dans un sac fermé en attendant de le rapporter en magasin. Hema propose un remboursement jusqu’au dimanche 19 avril 2026, sans justificatif d’achat, et met à disposition le 01 40 39 94 61 pour répondre aux questions. Pour les figurines vendues chez Action, le retour avec remboursement est possible jusqu’au lundi 13 avril 2026 ; les clients peuvent joindre le 01 55 56 41 52.

Les parents sont invités à vérifier les références et dates de vente indiquées sur les emballages, puis à les comparer aux fiches publiées sur Rappel Conso. En cas d’inquiétude persistante, surtout si le jouet a été fortement endommagé, un échange avec un professionnel de santé est recommandé, tandis que la surveillance des prochains rappels sur le portail officiel permet de garder un œil sur les autres jouets du foyer.