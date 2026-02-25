Rappel conso chez Super U : si vous avez acheté ce thon frais, ne le mangez surtout pas, risque d’intoxication

À Annecy, une longe de thon albacore vendue chez Super U Pringy fait l’objet d’un rappel en urgence pour excès d’histamine. Êtes-vous concerné par cette alerte sanitaire locale ?

Tataki, poke bowl, snack du midi : le thon frais s’est invité dans de nombreux frigos. À Annecy, un lot vendu en grande surface a pourtant basculé dans la catégorie à risque, avec une possible intoxication alimentaire. Les autorités sanitaires ont lancé un rappel conso ciblant ce produit. L’alerte concerne des achats réalisés fin janvier et début février.

Selon la fiche publiée sur Rappel Conso, il s’agit d’une longe de thon albacore sans marque, vendue en barquette libre-service au magasin Super U Pringy, en Haute-Savoie. Commercialisé du 30 janvier au 4 février 2026, le poisson du lot SSV210, à consommer jusqu’au 04/02/2026, présente un taux d’histamine supérieur à 200 mg/kg, susceptible de provoquer une toxi-infection alimentaire. Mieux vaut savoir si l’on est concerné.

Quel thon frais de Super U Pringy fait l’objet du rappel conso ?

Le produit rappelé est une longe de thon frais vendue en barquette prête à emporter au rayon libre-service. Seule la surface de Super U Pringy, près d’Annecy, a commercialisé ce lot, entre le 30/01/2026 et le 04/02/2026 ; aucune autre enseigne n’est visée. La procédure de rappel reste ouverte jusqu’au 31 mars 2026, pour laisser aux clients le temps de se manifester.

Pour savoir d’un coup d’œil si vous êtes touché, regardez l’étiquette collée sur la barquette. Quelques détails suffisent à lever le doute. Votre barquette est concernée si les éléments suivants apparaissent :

longe de thon albacore sans marque en barquette libre-service ;

la date limite de consommation indique 04/02/2026 ;

le lot mentionné est SSV210 ;

achat fait au Super U Pringy entre le 30/01/2026 et le 04/02/2026.

Histamine : quels risques après consommation de ce thon Super U ?

Cette alerte vient d’un excès d’histamine, une toxine qui se forme dans certains poissons lorsque la conservation est mauvaise. Présente à l’état normal à de faibles niveaux, elle augmente si la chaîne du froid n’est pas respectée, par exemple quand le poisson reste trop longtemps à température ambiante. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) indique qu’entre 2012 et 2021, 85 % des intoxications à l’histamine enregistrées par les Centres antipoison étaient liées à la consommation de thon. Un taux supérieur à 200 mg/kg, comme pour ce lot, peut provoquer rougeurs, gonflement du visage, maux de tête, sensation de chaleur ou troubles digestifs dans la demi-heure ou les heures suivant le repas.

À Rennes, le 27 mai, un tataki de thon servi au restaurant a montré à quel point ces symptômes peuvent être impressionnants. Dix clients ont fait un malaise avec plaques rouges et impression d’oppression et ont été hospitalisés. Un témoin a décrit la scène ainsi : « Les gens se levaient les uns après les autres pour aller vomir. Certains étaient allongés au sol, pris d’impressionnantes crises d’urticaire. » Ce récit a été rapporté par France 3 Bretagne. Les autorités évoquent là encore une possible toxi-infection alimentaire à l’histamine.

Que faire si vous avez ce thon rappelé à la maison ?

Si ce lot est chez vous, ne le consommez plus, même cuit ou congelé. Rapportez le thon au magasin Super U Pringy pour remboursement jusqu’au 31 mars 2026. En cas de rougeurs, malaise ou gêne respiratoire après ce repas, appelez un médecin ou les urgences en signalant le produit.

