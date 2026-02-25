Chauffage : ce réglage du soir que presque personne ne fait, pour mieux dormir et gagner 30 € par mois cet hiver

Et si mieux dormir et payer moins cher le chauffage tenait à un simple geste avant d’éteindre la lumière ? Ce réglage discret du soir pourrait alléger vos nuits comme votre facture.

Chaque soir d’hiver, la même question revient : chauffer assez pour ne pas avoir froid, ou baisser un peu le thermostat pour protéger son budget. Beaucoup montent la température par réflexe, quitte à stresser devant la facture. Pourtant, un réglage très simple du soir peut changer la donne.

Les spécialistes du sommeil comme de l’énergie rappellent que le corps s’endort mieux dans une pièce fraîche. En apprenant à baisser le chauffage la nuit, environ une heure avant de se coucher, on laisse la chambre passer doucement de 19 °C à 16-17 °C. Le cerveau décroche plus vite et la facture de chauffage recule, jusqu’à environ 30 € par mois pour un logement moyen.

Pourquoi baisser le chauffage la nuit aide votre horloge interne

Notre horloge interne fonctionne comme un thermostat naturel : pour s’endormir, le corps doit baisser sa température. Si la chambre reste trop chaude, il lutte pour évacuer la chaleur, le sommeil profond arrive plus tard et les micro-réveils se multiplient. À l’inverse, un air plus frais stimule la production de mélatonine et facilite l’endormissement.

L’objectif n’est pas de grelotter, mais de créer un léger contraste : le corps au chaud sous la couette, l’air de la pièce un peu plus frais. Autour de 16 °C dans la chambre, on respire un air moins sec, les voies respiratoires s’irritent moins et les maux de gorge matinaux reculent. Beaucoup de dormeurs décrivent aussi des nuits moins moites et un réveil plus net.

Chaque degré en moins, des euros gagnés sur la facture de chauffage

Sur une journée, la nuit représente tout de même sept à huit heures où l’on n’utilise presque pas les pièces de vie. Garder le chauffage fort pendant ce créneau revient souvent à chauffer pour rien. Les experts résument cela par la règle des 3 % : chaque degré en moins fait baisser la consommation d’environ 3 %. Une étude de secteur citée par Positivr rappelle : « Baisser la température de 19 °C à 16 °C permet d’économiser jusqu’à 10 % sur sa facture annuelle ».

Dans un logement d’environ 70 m², passer de 19 °C à 16 °C pendant la nuit peut représenter 25 à 30 € d’économies par mois en période froide, soit 75 à 90 € sur l’hiver. Ce n’est pas une fortune, mais cela paie quelques courses ou un plein d’essence. En fermant les volets et les rideaux épais le soir, en traquant les petits courants d’air et en dégageant les radiateurs, on limite encore les pertes de chaleur et l’empreinte carbone.

L’astuce des 60 minutes : la routine du soir à adopter dès maintenant

Pour profiter de ces gains sans frissonner en se déshabillant, le timing compte. Plutôt que de couper les radiateurs au moment de se glisser au lit, mieux vaut abaisser la consigne environ une heure avant votre heure de coucher. Un thermostat programmable ou intelligent peut s’en charger. Concrètement, vous pouvez suivre cette routine du soir :

À H – 60 minutes, réglez le thermostat sur la position nuit, vers 16 °C.

Juste avant le coucher, fermez la porte de la chambre pour garder la fraîcheur.

Choisissez une couette adaptée et un pyjama confortable, voire des chaussettes.