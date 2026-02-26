Je n’achèterai plus jamais de démaquillant : cette recette maison 2 ingrédients sans plastique fait tout mieux

Un soir, en vidant ma poubelle de salle de bain pleine de flacons et de cotons, j’ai décidé de passer à un démaquillant maison sans plastique. Deux ingrédients, un flacon en verre et une surprise sur ma peau m’attendaient.

Dans la salle de bain, la poubelle se remplit vite de flacons de démaquillant et de cotons jetables. Pour une personne qui se maquille chaque jour, cela représente environ quatre à cinq flacons de démaquillant par an. Rapporté à l’échelle de la population, ce petit geste du soir se transforme en vraie montagne de plastique.

Face à ces déchets et aux compositions longues comme le bras, certaines décident de tourner le dos aux flacons industriels pour passer à un démaquillant maison sans plastique. L’idée : une petite fiole en verre, seulement deux ingrédients bruts, mais capable d’enlever même le maquillage longue tenue sans irriter les yeux sensibles. Ce changement de routine intrigue autant qu’il simplifie la salle de bain.

Pourquoi passer à un démaquillant maison sans plastique

Un article du site Trucmania rappelle que « Le démaquillage, étape incontournable d’une routine de soin saine, s’est progressivement transformé en une source majeure de pollution domestique », en pointant cette accumulation de bouteilles et de disques jetables dans les étagères de la salle de bain. Beaucoup de flacons sont en plastique à usage unique, recyclés seulement en partie, le reste finissant incinéré ou enfoui.

À l’impact écologique s’ajoutent les interrogations sur la formule. Les eaux micellaires et laits classiques alignent tensioactifs sulfatés, conservateurs synthétiques et parfums, qui peuvent fragiliser le film protecteur de la peau. Rougeurs, picotements, tiraillements en hiver deviennent familiers, surtout autour des yeux. D’où l’envie grandissante de revenir à des ingrédients bruts et compréhensibles, que l’on choisit soi-même.

La recette du démaquillant bi-phase maison bleuet et jojoba

Pour remplacer les formules élaborées en laboratoire, un duo ressort : l’eau florale de bleuet et l’huile de jojoba. « Les huiles végétales sont les ingrédients les plus intéressants. Elles dissolvent efficacement le maquillage – même waterproof, nettoient les salissures et éliminent le sébum accumulé dans la journée », explique Émilie Jolibois, Experte Recherche ingrédients cosmétiques chez Aroma-Zone, citée par Elle. Le jojoba, très proche du sébum humain et non comédogène, convient à toutes les peaux, tandis que le bleuet apaise et décongestionne le contour de l’œil.

Le principe de ce démaquillant bi-phase maison reste simple : une phase aqueuse pour rafraîchir, une phase huileuse pour dissoudre les pigments. Dans un petit flacon en verre de récupération, on verse deux tiers d’eau florale de bleuet puis un tiers d’huile de jojoba, avant de bien secouer pour disperser l’huile en fines gouttes laiteuses. Concrètement, il suffit d’un flacon stérilisé, d’eau florale de bleuet pour les deux tiers et d’huile de jojoba pour le tiers restant.

Comment utiliser et conserver ce démaquillant maison

À l’usage, on imbibe un coton lavable, on le pose quelques secondes sur la paupière puis on l’étire doucement vers l’extérieur jusqu’à disparition du maquillage. « Et vous savez quoi ? Il démaquille ! Oui oui et super bien en plus car il enlève même le mascara waterproof », raconte la blogueuse du site BienvenueChezVero. Préparé en petites quantités, ce mélange se garde trois semaines au réfrigérateur ; le même flacon en verre se re-remplit à l’infini, tandis que son prix au litre reste deux à trois fois inférieur à celui d’un démaquillant bi-phase de parapharmacie.