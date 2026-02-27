Cheveux fins : cette coupe validée par les coiffeurs donne un volume fou alors que la plupart font l’inverse

Vous avez beau multiplier les sprays volumateurs et les brushings acrobatiques, vos longueurs retombent toujours à plat quelques heures plus tard. Avec des cheveux fins, chaque centimètre de trop semble tirer tout votre volume vers le bas, surtout autour du visage.

Les coiffeurs le constatent tous les jours : sur une fibre légère, la longueur accentue la transparence du cuir chevelu et l’effet « filasse » sur les pointes. Ce qui compte, ce n’est pas la taille de la chevelure, mais la densité que l’œil perçoit. La bonne coupe, oui.

Cheveux fins : pourquoi le carré change vraiment le volume

Quand les cheveux dépassent largement les épaules, leur poids les plaque contre le crâne. La matière se disperse, les racines se collent, les pointes s’affinent. Le résultat, c’est cette impression de chevelure pauvre alors que, bien coupée, elle pourrait paraître bien plus pleine.

Le carré rassemble au contraire la masse au même niveau. En coupant au-dessus des épaules, la ligne devient nette, pleine, et crée une « ligne de poids » visuelle qui épaissit immédiatement la chevelure. La nuque allégée permet aux racines de se décoller plus facilement, sans crêpage ni appareils brûlants.

French bob ou lob : le meilleur carré pour les cheveux fins

Pour booster un carré sur cheveux fins, le coiffeur Nicolas Waldorf, interrogé par Voici, résume : « quand on a les cheveux fins, il faut absolument éviter d’avoir une chevelure très longue et lisse ! Ce n’est jamais de bon goût et ça finit toujours en filasse ! Il vaut mieux miser sur des coupes massives et surtout bien les entretenir. Je ne recommande pas non plus les balayages trop marqués. En effet, plus on éclaircit la chevelure, plus on aura une impression de cheveux fins. Je vous conseille d’adopter plutôt un balayage miel et par touches très légères. »

Pour celles qui veulent garder un peu de longueur, le lob (carré aux clavicules) garde l’esprit du bob tout en restant attachable. Nicolas Waldorf détaille aussi : « misez sur une nuque dégagée avec des longueurs par-dessus… comme Sophie Davant ! Personnellement, c’est ce que je fais tout le temps et c’est très beau ! Pour les cheveux fins, il y a trois endroits à travailler : la nuque, les côtés et la zone occipitale. Il suffit de couper légèrement à ces endroits, histoire de les dégager un peu, pour avoir cette impression de volume. Si vous avez les cheveux longs, optez plutôt pour un carré dégradé et cranté pour éviter l’effet raplapla. Victoria Beckham a d’ailleurs ce genre de coupe de cheveux, avec un joli volume en racine. »

Frange légère, nuque dégagée : les détails qui font tout

Les pros parlent souvent de dégradé « fantôme » : quelques couches invisibles à l’intérieur pour que les mèches se superposent sans amincir les pointes. Associé à une nuque dégagée et à une frange rideau très légère au niveau des pommettes, le carré gagne en mouvement sans perdre sa base pleine.

Avant de vous asseoir en salon, vous pouvez demander clairement :

un carré court type French bob ou un lob aux clavicules, au périmètre plein ;

un dégradé interne très subtil, sans effilage agressif ni pointes transparentes ;

une frange rideau ou quelques mèches autour du visage, plus légères que le reste.