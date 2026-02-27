Avant l'arrivée d'un chaton : cette erreur chez vous provoque nuits blanches, pipis hors litière et rideaux ruinés

Vous rêvez d’un chaton câlin et discret et vous redoutez les nuits blanches et les dégâts ? Préparer la maison avant son arrivée change tout, encore faut‑il savoir quoi anticiper.

On adopte un chaton en se disant qu’il est indépendant par nature, qu’il va bien finir par trouver son coin pour dormir et un endroit pour gratter. Puis arrivent les nuits à miauler, les pipis hors de la caisse et les rideaux en dentelle improvisée. L’animal ne « s’adapte pas », il subit un lieu qui n’a pas été pensé pour lui.

Comme le résume très bien Trucmania : « On s’imagine souvent, avec une naïveté touchante, que le chat est l’animal facile par excellence, capable de s’adapter à n’importe quel environnement par la simple grâce de son instinct. » Un chaton, lui, vient de quitter sa mère, ne connaît ni vos odeurs, ni vos bruits, ni vos règles. Tout se joue avant même qu’il ne franchisse le pas de la porte.

Comprendre les besoins cachés du chaton avant son arrivée

Un chaton découvre un territoire inconnu, sans repères ni cachettes. Il dort jusqu’à 12 à 15 heures par jour et a besoin d’un vrai refuge : un panier ou igloo à rebords, dans une pièce calme, loin des courants d’air et du passage. Sans ce cocon, il cherchera lui-même des cachettes… parfois derrière la machine à laver ou au fond d’un placard.

La sécurité passe aussi par la hauteur. Un arbre à chat solide lui offre un poste d’observation rassurant et un endroit autorisé pour faire ses griffes. Sans repères verticaux, il grimpe où il peut : étagères, canapé, rideaux. Prévoir dès le départ cet espace « en 3D » limite beaucoup de bêtises.

Sécuriser et organiser la maison pour qu’il se pose au bon endroit

Avant son arrivée, faites le tour du logement « à quatre pattes ». Repérez tout ce qu’un bébé félin peut avaler ou où il peut se coincer : élastiques, Lego, fils électriques, sacs plastiques, aiguilles, petits jouets. Protégez fenêtres et balcons, fermez toujours toilettes, poubelles, lave‑linge et sèche‑linge. Retirez ou isolez les plantes toxiques courantes comme les lys, tulipes, narcisses ou philodendron, très dangereuses pour les chats.

Organisez ensuite trois zones distinctes. Le coin repos : couchage douillet, à l’écart. Le coin toilettes : une litière large, plutôt ouverte au début, dans un endroit discret mais facile d’accès, loin des gamelles (en foyer avec plusieurs chats, on vise un bac par chat plus un). Le coin repas : gamelle de nourriture et gamelle d’eau séparées, idéalement en céramique ou verre, avec le point d’eau placé à distance pour encourager votre chaton à boire.

Préparer l’alimentation et la santé d’un si petit chat

Pour un chaton déjà sevré, prévoyez une alimentation « spécial chaton » et une transition en douceur depuis ce qu’il mangeait avant. S’il est non sevré ou orphelin, le lait maternel reste l’idéal ; à défaut, il faut un lait maternisé pour chaton, à base de lait sans lactose ou de chèvre, jamais du lait de vache classique. Ses besoins tournent autour de 20 kcal pour 100 g de poids corporel, avec 10 à 20 ml par prise, répartis en 6 à 8 repas par jour espacés de 3 à 5 heures, y compris la nuit. Des changements brusques, trop de lait ou des repas trop espacés peuvent déclencher diarrhées, vomissements et gros stress.

Enfin, anticipez le côté santé et matériel. Prenez un rendez-vous vétérinaire pour les premières semaines (bilan, vaccins, identification), prévoyez une caisse de transport rigide et quelques jouets variés pour canaliser son énergie. Avant de l’installer, vérifiez que vous avez au minimum :

un couchage confortable et un arbre à chat ;

un bac à litière, la litière et son emplacement défini ;

des gamelles adaptées, eau fraîche et nourriture pour chaton ;

des jouets de chasse, un griffoir et une caisse de transport prête.