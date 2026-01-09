Taupes au potager : cette astuce 100 % gratuite et naturelle dont personne ne parle fait disparaître les taupinières

Vous pensiez avoir tout essayé pour chasser les taupes de votre potager : bouteilles plantées, granulés du commerce, ultrasons dernier cri… et pourtant les taupinières continuent de fleurir au milieu des salades. L’hiver et le début du printemps sont souvent les pires moments, quand la terrasse dort et que, sous la surface, les galeries se multiplient. Une méthode anti-taupes circule pourtant chez les jardiniers, incroyable par sa simplicité et son côté très humain.

Elle ne demande ni piège compliqué ni poison, respecte la biodiversité et ne coûte strictement rien. Son principe : utiliser l’odorat surdéveloppé de la taupe pour lui signaler que votre carré de légumes est devenu un territoire à risque. Et cette odeur dissuasive, vous l’avez déjà à portée de main, au sens propre : celle de vos propres cheveux.

Pourquoi l’odeur humaine fait fuir les taupes

Animal fouisseur quasi aveugle, la taupe d’Europe se repère avant tout grâce à son nez. La moindre effluve étrangère à son réseau de galeries est perçue comme un signal d’alerte. L’odeur humaine, ou celle d’un chien ou d’un chat, évoque pour elle la présence d’un prédateur potentiel. Elle préfère alors déplacer ses couloirs un peu plus loin plutôt que de prendre le moindre risque.

Déposer des cheveux, des poils d’animaux ou des textiles imprégnés de sueur dans les galeries revient donc à dresser une véritable "barrière olfactive", explique le site Astuces de Grand-Mère. À la différence des produits anti-taupes chimiques, ce signal ne pollue pas le sol, ne blesse aucun animal et laisse le reste de la faune souterraine travailler la terre. L’idée n’est pas de tuer, mais de déloger en douceur.

Cheveux humains anti-taupes : mode d’emploi

Concrètement, la méthode repose sur ce que vous avez déjà chez vous. Après un shampoing ou un brossage, récupérez les mèches tombées ; même chose après le toilettage du chien ou du chat. Ajoutez à cela quelques accessoires simples :

cheveux humains anti-taupes et poils d’animaux

et poils d’animaux vieux t-shirt ou chaussettes imprégnés de sueur naturelle

bâton fin ou petite tige en bois

gants de jardinage

Ces "ingrédients" suffisent à lancer votre barrière naturelle contre les taupes. Une fois le matériel prêt, repérez les taupinières les plus fraîches, celles dont la terre est encore meuble. Avec le bâton, percez juste à côté du monticule jusqu’à tomber sur la galerie, puis déposez au fond une petite boule de cheveux ou un morceau de textile imbibé. Rebouchez sans tasser à l’excès. Ce répulsif naturel fonctionne mieux si vous traitez plusieurs points du potager et renouvelez le geste après les fortes pluies ou toutes les deux semaines.

Limites et précautions de cette méthode anti-taupes

Les jardiniers qui l’utilisent décrivent souvent une baisse des taupinières sur les zones traitées, les animaux se déplaçant vers des secteurs plus tranquilles. La terre reste stable et les racines des légumes ne sont plus déchaussées.

Dans un potager partagé ou visible depuis la terrasse des voisins, mieux vaut enfouir soigneusement cheveux et tissus pour qu’ils ne restent pas en surface. Dernier réflexe utile : bannir les textiles traités ou trop parfumés, afin de ne pas perturber le goût des légumes tout proches.