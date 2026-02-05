Horoscope du jeudi 5 février 2026 : ce que les astres réservent vraiment à votre signe en amour, argent et travail

Jeudi 5 février 2026, le ciel oscille entre rigueur et quête d’harmonie, sous une Lune qui change de signe en pleine journée. Amour, travail, argent : vos prévisions signe par signe réservent quelques surprises.

Jeudi 5 février 2026, le ciel mélange rigueur et besoin d’harmonie. La Lune termine son passage en Vierge, puis glisse en Balance en fin de matinée, faisant remonter nos questions de cœur, d’argent et de travail. L’ambiance change vite, un peu comme si la journée comptait deux actes.

Dans ce décor, Uranus toujours stationnaire en Taureau réveille les envies de changement, tandis que Jupiter en Cancer protège ce qui compte vraiment. Les prévisions de l’horoscope du jour, signe par signe, aident à ajuster vos choix sans dramatiser. Votre signe a une marge de manœuvre bien à lui.

Météo astrale du jeudi 5 février 2026

En début de journée, la Lune encore en Vierge accentue le besoin d’ordre, de tri et de réalisme, surtout pour les signes mutables. Elle se détache ensuite de Saturne en Poissons, qui achève un long cycle de restrictions avant son entrée en Bélier le 14 février. Le sérieux reste présent, mais l’air s’allège peu à peu.

À partir de la fin de matinée, la Lune en Balance met l’accent sur les relations et la recherche d’équilibre, tout en se frottant à Neptune en Bélier, source de flou et d’idéalisme. Uranus direct en Taureau apporte des rebonds inattendus, Vénus en Verseau favorise un climat plus amical et franc dans les échanges.

Horoscope du jeudi 5 février 2026 : signes de Feu et de Terre

Pour le Bélier, la passion anime couple et rencontres, votre énergie paie au travail et vous fuyez les propositions d’argent douteuses. Chez le Lion, l’exigence amoureuse peut tendre l’atmosphère, alors que votre forme et vos finances soutiennent de nouveaux projets professionnels. Pour le Sagittaire, le dialogue renforce le couple, une rencontre sérieuse se profile et des défis au travail réveillent votre enthousiasme.

Chez le Taureau, l’amour manque de piment mais la sécurité prime, un projet immobilier ou pro peut avancer. Pour la Vierge, Vénus ranime le couple et favorise les rencontres, votre efficacité impressionne et vous préférez sécuriser votre épargne. Pour le Capricorne, vous plaisez mais votre raideur peut peser, évitez toute spéculation et misez sur une amélioration progressive de votre situation professionnelle.

Horoscope du jour : signes d’Air et d’Eau, signe par signe

Pour les Gémeaux, une histoire qui démarre trop vite mérite réflexion, votre budget tient bon et un projet ambitieux progresse si vous restez concentré. Chez la Balance, quelques tensions affectives apparaissent, une parole honnête suffit souvent, côté argent mieux vaut repousser les gros achats même si la chance vous sourit. Pour le Verseau, l’amour gagne en profondeur dès que vous lâchez un peu la pression professionnelle, vos démarches matérielles avancent et votre originalité est remarquée au travail.

Pour le Cancer, Vénus protège le couple et favorise une rencontre marquante, vos finances restent stables et vos initiatives professionnelles avancent si vous canalisez votre nervosité. Chez le Scorpion, la routine pèse un peu mais les petits plaisirs ravivent le lien, vigilance sur l’immobilier ou les dettes et réserves au travail où vos idées passent mal. Pour les Poissons, le climat conjugal reste complice, en solo gardez vos comptes séparés, adoptez une gestion prudente et réfléchissez calmement à la suite de votre parcours professionnel.