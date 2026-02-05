Effacernes Longue Tenue, Lancôme, 25,10 eurosAirbrush Concealer – Retouche lumière camouflant, Clinique, 22 eurosTouche Eclat, Yves Saint Laurent, 29,60 euros

Teint en berne ? Vive l’anticernes !

L’hiver, ce n’est pas la joie pour le teint, souvent terne et fatigué. La solution est toute trouvée, avouons-le : cacher les dégâts sous une tonne de fond de teint. Grave erreur, cela plombe davantage !

Véritable « justicier » du teint, l’anticernes est un petit malin qui corrige et camoufle imperfections, marques de fatigue, zones d’ombre… Ses zones de prédilection : l’angle interne et externe de l’oeil, le ras des cils inférieurs, les ailes du nez, les commissures des lèvres… Exigeant de la précision, il s’applique au petit pinceau, de préférence en version fluide pour être sûr de passer incognito. Le bon geste : le fondre dans la peau en le tapotant du bout des doigts, et poudrer pour une fixation longue durée. Il peut s’utiliser seul, sur la crème de jour, ou sur le fond de teint. Attention à ne pas le choisir trop foncé : il doit être du même ton voire un ton en dessous de celui du fond de teint !

