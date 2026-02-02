L'astuce Pro de la semaine

A l'approche de la St-Valentin, on rêve d'une bouche glamour, invitant au baiser passionné...

Une bouche impeccable est forcément bien soignée, nourrie et sans petites peaux qui accrochent. Il est donc nécessaire de les éliminer avec un léger gommage et d'utiliser régulièrement un soin nourrissant. Appliqué en "masque" pendant que vous vous maquillez, les baumes et soins repulpants apportent un maximum de volume. Retirer le surplus avec un mouchoir en papier.Belles au naturel, les lèvres n'ont alors plus besoin de rouge, mais simplement d'une touche de gloss, posé du bout du doigt, pour les rendre infiniment pulpeuses. Champion de la brillance, il éclaire immédiatement le visage et se décline à l'infini : incolore, teinté, nacré, acidulé, parfumé, pailleté... La clé d'un sourire gourmand et irrésistible !

La clé d'un sourire gourmand et irrésistible !