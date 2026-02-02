Journal des news beauté

Une nouvelle égérie pour Helena Rubinstein

A 43 ans, la sublime Demi Moore devient l'ambassadrice make-up et soins de la marque. Incarnation de la femme moderne et glamour, l'actrice a récemment déclaré : "Je n'ai pas 20 ans, ni 30, mais je suis certainement différente de ce que la plupart des gens pensent qu'une femme de 40 ans devrait être".

Nivéa Story

Dédié à la mythique petite boîte bleue, ce nouveau site délivre conseils et astuces originales pour utiliser la fameuse crème en toutes circonstances : se faire un gommage maison, être subliment hâlée toute l'année...Interactif, ce site permet même de déposer et partager ses secrets de beauté !

www.maboitebleuenivea.com Parfum précieux Avon lance en partenariat avec Swarovski, l'eau de parfum Crystal Aura, une fragrance pétillante, sensuelle et raffinée. Son flacon bijou taillé comme un diamant se pare d'un éclatant pendentif en pur Cristal de Swarovski.

Eau de parfum Crystal Aura 50 ml et son pendentif, 35 euros.www.avon.fr et 0825001777. Miam ! Créée pour les femmes de 25-35 ans, la gamme de 4 soins visage (hydratant, exfoliant, démaquillant, tonifiant) Amande Pomme de L'Occitane cible avec gourmandise les premiers signes de l'âge. La promesse : une peau ferme et douce comme l'amande, rebondie comme la pomme. Mention spéciale à la Compote Exfoliante : on en mangerait !

Gamme de 4 soins visage Amande PommeL'Occitane, de 14 à 35 euros. Bluffeur Clubbeuses, fêtardes ou insomniaques, ce fond de teint va vous sauver la vie ! Enrichi en vitamines et minéraux, il dope la peau d'un cocktail énergétique pour un maximum d'éclat, comme si vous sortiez d'un gros dodo...

Comme après 10 heures de sommeilBourjois, 30 ml, 12,90 euros.