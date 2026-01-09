Moins de 150 € pour sécuriser sa porte : ce visiophone Lexman s'arrache chez Leroy Merlin cet hiver

Quand la sonnette retentit un soir d’hiver, entre factures de chauffage et cambriolages dans les esprits, beaucoup préfèrent jeter un œil au judas plutôt qu’ouvrir sans réfléchir. En ce début d’année 2026, la sécurité de la porte d’entrée revient au premier plan, mais tous les foyers n’ont pas le budget pour une installation high-tech.

Longtemps perçu comme un gadget réservé aux maisons neuves, le visiophone filaire Lexman vendu chez Leroy Merlin change la donne. Son modèle Lexman LEX WIRED, proposé à 149,00 €, promet de sécuriser l’entrée sans dépasser la barre symbolique des 150 €, au point de faire un carton au rayon sécurité. Reste à voir ce qu’il offre vraiment pour ce prix.

Un visiophone filaire Lexman à 149 € qui rassure les foyers

Affiché à 149,00 € en magasin, le visiophone filaire Lexman se positionne clairement comme un bon plan face aux systèmes vidéo souvent bien plus chers. Le kit comprend l’écran intérieur, la platine de rue avec caméra, l’alimentation et deux badges RFID pour l’ouverture sans clé, de quoi équiper toute la famille sans achat supplémentaire.

Derrière ce ticket d’entrée contenu, la marque Lexman, qui fait partie des marques propres de Leroy Merlin, mise sur la durée avec une garantie de 5 ans. Le produit affiche un Home Index de niveau B avec une note de 64 sur 100, ce qui rassure sur sa réparabilité et son recyclage tout en renforçant l’image d’un achat responsable pour un investissement modique.

Ce que le kit Lexman LEX WIRED change au quotidien

Côté technique, l’écran intérieur offre une diagonale de 7 pouces, soit environ 18 cm, avec une résolution de 800 x 480 pixels. Sa dalle couleur et son design blanc discret permettent d’identifier immédiatement la personne qui sonne sans décrocher, ni se montrer à la fenêtre, ce qui renforce cette sécurité dite passive recherchée par beaucoup de foyers.

Sur la platine de rue, la caméra grand angle couvre 120° et la vision nocturne infrarouge prend le relais dès que la luminosité baisse, tandis que le boîtier certifié IP54 résiste à la pluie et à l’humidité. L’appareil peut enregistrer jusqu’à 50 photos en cas d’appel en votre absence, déclencher l’ouverture d’un portail motorisé ou d’une gâche électrique depuis l’écran tactile et gérer jusqu’à 10 badges RFID, dont 2 sont fournis dans le coffret.

Filaire ou connecté : quel visiophone Lexman choisir chez Leroy Merlin ?

Ce modèle reste filaire : il fonctionne en 2 fils jusqu’à 100 mètres selon la section du câble, ce qui le rend adapté au remplacement d’une sonnette existante, en maison comme en appartement. Lexman permet aussi d’ajouter un second écran à l’étage et intègre un bouton d’appel rétroéclairé avec porte‑nom, système anti‑vol et guidage de câbles au dos pour faciliter la pose.

Pour les foyers qui souhaitent répondre aux visiteurs même en vacances, un visiophone connecté Lexman à 249 € complète l’offre, relié à l’application Enki pour recevoir les appels sur smartphone et gérer les accès à distance. "Ces nouveaux équipements permettent à chacun de garder un œil sur sa maison tout en profitant de ses moments de déconnexion", a aussi rappelé Laurent Glaser, Directeur Stratégie et Prospective Maison Connectée chez Enki Leroy Merlin, cité par Winkco.news.