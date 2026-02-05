Février est le meilleur moment pour planter en pot cette plante aromatique méconnue que beaucoup de jardiniers ignorent

Alors que le jardin sommeille encore en février, une herbe aromatique méconnue peut déjà s’installer en pot. Rustique et généreuse, la livèche promet des récoltes très en avance.

Le jardin somnole encore sous la grisaille de février, les mains démangent mais le calendrier semble dire d’attendre pour les herbes classiques comme le basilic, la menthe ou le thym. Pourtant, une plante aromatique vivace supporte sans broncher ces températures fraîches et profite même de cette période creuse pour prendre de l’avance si on la cultive en pot.

Il s’agit de la livèche, aussi appelée céleri perpétuel ou herbe à Maggi, une grande aromatique de montagne encore méconnue sur nos balcons. Plantée en conteneur dès la fin de l’hiver, elle offre des feuilles fraîches alors que le reste du potager dort encore. De quoi intriguer les jardiniers pressés de retrouver du vert.

Livèche en pot : pourquoi février est le moment idéal

Originaire de régions froides, la livèche est une plante aromatique vivace taillée pour les climats rudes. Une fois bien installée, elle supporte des températures qui descendent autour de -20 °C, là où le basilic noircit en dessous de 10 °C. Dès que le thermomètre repasse légèrement au-dessus de zéro, elle redémarre sa croissance et prépare ses premières pousses.

En pot, cette résistance devient un vrai atout. Le volume de terre réduit se réchauffe plus vite qu’un sol gorgé d’eau, au moindre rayon de soleil. Résultat : en plantant la livèche en pot dès février, on voit souvent apparaître des jeunes feuilles tendres dès le début mars, soit plusieurs semaines avant les plants mis en pleine terre au printemps.

Comment planter la livèche en pot pour gagner des semaines

Adulte, la livèche atteint facilement 1,5 à 2 mètres de haut pour 60 à 80 centimètres de large : elle a besoin d’espace pour sa grosse racine pivotante. Il faut donc choisir un pot profond d’au moins 30 centimètres, idéalement en terre cuite pour laisser respirer les racines. En petit jardin, ce contenant sert aussi de barrière pour limiter cette vivace parfois envahissante. Pour bien démarrer, quelques gestes clés suffisent :

Déposer au fond du pot 3 à 4 centimètres de billes d’argile ou de graviers pour assurer un drainage efficace.

Remplir avec un mélange riche composé de 2/3 de terreau de plantation et 1/3 de compost mûr, en gardant un sol léger mais nourrissant.

Installer la motte à la même profondeur que dans son godet, tasser légèrement puis arroser pour chasser l’air.

Placer le pot contre un mur exposé au sud ou au sud-est, au soleil ou à mi-ombre, à l’abri des vents froids.

Le substrat doit rester frais sans être détrempé, surtout en hiver où l’eau stagnante peut geler et abîmer les racines. En cas de forte gelée annoncée, rapprocher le pot du mur ou le surélever limite le froid sur la motte. Au début du printemps, il suffit de couper les tiges sèches pour laisser place au nouveau feuillage.

Récoltes précoces et cuisine : que faire avec la livèche en pot

Dès que les jeunes pousses atteignent une dizaine de centimètres, on peut commencer à récolter en prélevant quelques tiges extérieures. La plante, vivace, reviendra ensuite chaque année depuis le même pot. Si on la laisse fleurir en été, ses grandes ombelles jaunes attirent abeilles et autres pollinisateurs, ce qui apporte de la vie même sur un simple balcon.

En cuisine, son goût rappelle le céleri, en plus puissant, avec des notes épicées qui réveillent instantanément un plat. Une petite poignée de feuilles ciselées suffit pour parfumer bouillons d’hiver, soupes de légumes ou omelettes printanières tout en permettant de saler moins. Une fois installée, cette touffe de livèche offre pendant des années une réserve d’arôme maison, là où d’autres herbes fragiles doivent être rachetées chaque saison.