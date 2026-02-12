Cils courts qui cassent : ce mascara maison à base de cette huile naturelle à 5 € les transforme en 1 mois

En plein hiver, beaucoup voient leurs cils se casser et perdre en volume malgré le mascara. Cette recette maison à l’huile de ricin promet une frange métamorphosée en un mois.

En plein hiver, beaucoup remarquent que leurs cils raccourcissent, se cassent, laissent des trous. Entre froid, vent et frottements au démaquillage, le mascara classique finit par aggraver la casse au lieu de la camoufler.

Face à ces cils fatigués, une huile épaisse végétale revient : l’huile de ricin. Utilisée seule en cure ou intégrée dans un mascara maison, elle promet des cils plus denses en quelques semaines. La recette tient en trois ingrédients seulement.

Huile de ricin : pourquoi elle change tout pour les cils courts et fragiles

Obtenue des graines de Ricinus communis, cette huile très visqueuse concentre près de 90 % d’acide ricinoléique, un gras nourrissant. Emilie Kapps rappelle qu’elle « est revitalisante, fortifiante, et favorise la pousse de tous les phanères (sourcils, cheveux, ongles, et cils) », et qu’elle « est composée de protéines, et riche en acides gras, dont l’acide ricinoléique », des composants ayant « une action stimulantes sur le follicule pileux ».

Vendue environ 5 euros les 100 ml, l’huile de Ricin aide quand on a les « cils cassants, fragiles, fins, irréguliers ou sans volume », précise Emilie Kapps à CNews. L’experte souligne qu’elle a « un fort pouvoir hydratant », qui sert à « limiter la chute et prévenir la casse des cils », à condition de l’appliquer « à l’aide d’un coton-tige, de la racine vers la pointe », le soir, en suivant « une cure de trois semaines » après test au pli du coude ; « pour bénéficier pleinement de ses composants, il faut que les cils respirent », avertit-elle.

Mascara maison à l’huile de ricin : la recette simple qui gaine et nourrit

Pour la transformer en soin maquillant, l’hygiène vient d’abord : tube bien désencré, brosse nettoyée, matériel stérilisé à l’eau bouillante ou à l’alcool puis sec. Il faut seulement 1/2 cuillère à café de cire d’abeille, 1 cuillère à café d’huile de ricin bio et 1/4 de cuillère à café de charbon actif très fin.

Faites fondre la cire et l’huile au bain-marie jusqu’à obtenir un mélange liquide homogène, sans surchauffer. Hors du feu, ajoutez peu à peu le charbon en fouettant pour éviter les grumeaux : la poudre noire pigmentera le mascara et absorbera les impuretés. Transvasez dans le tube stérilisé et laissez figer quelques heures ; il se garde environ trois mois à l’abri de la chaleur.

Application quotidienne : un mois pour un regard visiblement plus dense

À l’usage, la texture paraît plus grasse qu’un mascara classique, ce qui aide à maintenir l’hydratation du cil sans l’assécher ni le casser. On l’applique de la racine vers la pointe en petits zigzags, en insistant sur la base pour masser les follicules. Le soir, un démaquillage doux suffit, sans laisser l’huile entrer dans l’œil.

Une utilisatrice d’un sérum au ricin, citée par Grazia, affirme : « Je l’applique facilement tous les soirs et mes cils sont plus longs et plus épais. On me demande souvent si j’ai changé de mascara, mais c’est grâce à ce produit qu’ils sont magnifiques ». D’autres avis évoquent un soin « Très agréable à appliquer, les premiers résultats se voient dès la première semaine d’utilisation », et ajoutent : « Je trouve que mes cils sont plus denses, plus disciplinés, je n’ai plus de ‘trou’ de cils manquants ». Ces témoignages illustrent qu’avec une cure, un mois suffit pour densifier la frange.