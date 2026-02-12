Rappel Conso : ce légume exotique de TROPIC ISLAND contient un pesticide interdit, risque enfants et femmes enceintes

Des aubergines blanches AGROBURKINA, distribuées par TROPIC ISLAND en France depuis le 29 janvier 2026, font l’objet d’un rappel pour présence de chlorpyrifos. Êtes-vous concerné par cette alerte sur ces légumes exotiques vendus en vrac ?

Un rappel national vise en ce moment des aubergines blanches exotiques vendues en vrac dans des épiceries de produits exotiques distribuées par TROPIC ISLAND.

Si vous avez récemment acheté ce légume peu courant, sans emballage individuel, il peut s’agir d’un lot rappelé pour raison sanitaire.

Aubergines blanches AGROBURKINA : le lot TROPIC ISLAND visé par le rappel

Selon le site officiel Rappel Conso, le produit concerné est l’aubergine blanche variété diakatou vendue en vrac sous l’intitulé « DIAKATOU BLANCHE (AUBERGINE BLANCHE) » de la marque AGROBURKINA.

Le lot rappelé porte la référence 2601058101, mis en vente à partir du 29 janvier 2026 dans des magasins de produits exotiques en France, via le distributeur TROPIC ISLAND.

Chlorpyrifos, risques pour la santé et nouvelles règles sur les légumes exotiques

Les analyses ont mis en évidence un dépassement de la limite réglementaire en chlorpyrifos, insecticide organophosphoré qui agit sur le système nerveux et n’est plus autorisé dans l’Union européenne. Une exposition répétée peut toucher le système nerveux et agir comme perturbateur endocrinien, surtout chez les femmes enceintes et les jeunes enfants.

Un arrêté français du 5 janvier 2026 suspend certaines importations agricoles de pays tiers quand des résidus quantifiables de mancozèbe, thiophanate-méthyl, glufosinate, carbendazime ou bénomyl sont détectés, dans une liste de 50 produits où figurent les aubergines. L’Institut Verben souligne l’étroitesse du périmètre : « alors qu’on en compte actuellement au moins 72 », a indiqué l’organisation, selon Reporterre. L’institut rappelle aussi que « trois des substances concernées sont encore produites au sein de l’UE pour l’export ». « Si l’intention semble louable, elle est loin de répondre de manière systémique aux enjeux soulevés par les agriculteurs », note la Fondation pour la Nature et l’Homme, citée par Modes et Travaux. Selon la FNH, « une telle mesure ignore complètement d’autres enjeux tout aussi importants que les normes européennes encadrent : alimentation des animaux, déforestation, protection du bien-être animal, utilisation d’OGM… Sans prise en compte de ces autres enjeux, la concurrence déloyale perdurera et freinera tout effort de transition ». Pour l’Institut Verben, la décision entre « en contradiction profonde » avec l’accord UE-Mercosur et « pourrait faire l’objet d’une activation du mécanisme de rééquilibrage ». L’institut ajoute que « le renforcement des contrôles envisagé est contraire à leur allègement prévu dans l’accord » et que « des mesures adoptées à l’échelle nationale sont par définition des mesures difficiles à maintenir et contrôler dans le temps dans le cadre du marché intérieur européen ».

Que faire si vous avez acheté ces aubergines blanches TROPIC ISLAND ?

Les aubergines blanches de ce lot ne doivent plus être mangées, même après cuisson. Gardez-les à part, ne les offrez pas, et rapportez-les dans le magasin où vous les avez achetées pour signaler le rappel. Les enseignes approvisionnées par TROPIC ISLAND peuvent accorder un remboursement, un échange ou un bon d’achat si vous présentez un ticket de caisse et mentionnez la marque AGROBURKINA et le lot 2601058101.

Si vous en avez déjà consommé et que vous ressentez un malaise ou tout symptôme inhabituel, il est recommandé de contacter un médecin, un centre antipoison ou le 15, en particulier pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pour suivre l’évolution de la procédure et la date de fin de rappel, vous pouvez consulter la fiche dédiée sur le site Rappel Conso.