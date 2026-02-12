Votre chien perd ses poils sans arrêt ? Ces 5 habitudes chez vous déclenchent une mue permanente sans que vous le voyiez

Aspirateur tous les jours, canapé couvert de poils : votre chien semble en pleine forme mais perd sa fourrure sans répit. Et si cinq facteurs discrets, liés à votre mode de vie, entretenaient cette chute ?

Chaque matin, même rituel : vous passez l’aspirateur et, quelques heures plus tard, tapis et canapé sont de nouveau couverts de poils. Votre chien n’a pas l’air malade, il ne se gratte pas tant que ça, pourtant il sème sa fourrure partout. Vous finissez par taper : pourquoi mon chien perd ses poils autant ?

La mue deux fois par an reste normale, surtout au printemps et à l’automne. Quand la perte de poils devient quotidienne, presque sans pause, la cause vient souvent de notre confort moderne plutôt que du chien. Chauffage, lumière artificielle, croquettes, stress, erreurs de soins : cinq raisons méconnues qui entretiennent ce tapis de poils. Certaines sont faciles à corriger.

Mon chien perd ses poils : quand la mue devient permanente

Chez le chien, la mue dépend surtout de la durée du jour et de la température. Un intérieur chauffé autour de 21‑22 °C, toute l’année, avec lampes LED allumées tard le soir brouille ses repères. Au lieu de deux grandes mues, son corps renouvelle le pelage en continu : une véritable mue perpétuelle.

Les races à sous-poil dense, comme le Husky ou le Berger Allemand, y sont particulièrement sensibles, surtout en appartement. Adapter l’environnement aide déjà : baisser un peu le chauffage la nuit, éviter les pièces surchauffées, multiplier les sorties à la lumière naturelle. Et, base souvent oubliée, instaurer un brossage régulier qui enlève le poil mort avant qu’il n’envahisse la maison.

Perte de poils chez le chien : le rôle caché de la gamelle et des parasites

Le pelage raconte aussi l’état de la gamelle. Une ration pauvre en acides gras oméga-3 et oméga-6 donne un poil sec, terne, qui casse puis tombe. Les vétérinaires constatent qu’une alimentation enrichie en ces lipides essentiels, en corrigeant les carences, réduit nettement la perte excessive de poils dans près de 80 % des cas. Une petite dose quotidienne d’huile de saumon bien choisie peut aider.

Les parasites restent un ennemi invisible, même en février. Nos maisons chauffées sont des incubateurs pour puces et acariens : une seule piqûre peut suffire à déclencher une allergie, un grattage frénétique et des plaques dégarnies. Allergies alimentaires ou aux poussières de maison provoquent aussi rougeurs et démangeaisons. Traiter les parasites toute l’année et consulter dès que le chien se gratte beaucoup est indispensable.

Stress, race de chien et signaux d’alerte à connaître

Le stress complète le tableau. Un chien qui s’ennuie, reste seul longtemps ou vit un grand changement peut se lécher ou se gratter jusqu’à créer un trou dans son pelage. Selon la race, la quantité de poils perdus varie déjà beaucoup, ce qui impose d’ajuster le rythme de brossage.

Des soins mal adaptés entretiennent encore la chute : bains trop fréquents, shampooing agressif, séchage très chaud fragilisent la peau. Certaines maladies hormonales comme l’hypothyroïdie ou le syndrome de Cushing provoquent aussi zones dépilées symétriques, poil très sec, prise de poids ou grande fatigue. Là, seul le vétérinaire peut trancher. Pour votre part, quelques réglages simples méritent d’être passés en revue :

température et lumière de la pièce ;

nourriture de qualité, huile de poisson ;

traitement antiparasitaire continu ;

brossage et bains adaptés ;

temps de sorties et de jeux.