Transpiration incontrôlable : cette lotion aux plantes et cette poudre naturelle promettent enfin d'effacer vos auréoles

Entre métro glacé et bureau surchauffé, la transpiration incontrôlable sous les aisselles gâche vos journées et vos chemises. Une routine express aux plantes et à la poudre pourrait bien changer la donne.

Dans le métro ou au bureau surchauffé, le même scénario se répète : manteau posé, pull en laine, et déjà des auréoles sombres se dessinent sous les bras. L’hiver, le va-et-vient entre le froid de la rue et la chaleur des intérieurs déclenche une transpiration excessive qui imbibe les vêtements. On se retrouve à garder la veste fermée, à croiser les bras, à éviter de lever les mains de peur que le monde voie les traces.

Cette sueur n’a rien d’anormal, mais lorsqu’elle devient transpiration incontrôlable au quotidien, elle finit par grignoter la confiance en soi. Plutôt que d’empiler les déodorants chargés en sels d’aluminium, certains misent sur une routine ultra simple : une lotion aux plantes qui calme les glandes sudoripares, suivie d’une poudre naturelle qui joue les buvards. Deux gestes discrets pour espérer oublier les auréoles, même sous un pull épais.

Transpiration incontrôlable sous les aisselles : pourquoi l’hiver et le stress la déclenchent

Quand on passe du froid sec de l’extérieur à une pièce surchauffée, le corps reçoit un signal de surchauffe et active immédiatement les glandes sudoripares des aisselles pour évacuer la chaleur. Les couches de vêtements retiennent cette humidité, ce qui accentue la sensation de moiteur et laisse des auréoles sous les bras très visibles sur les chemises ou tee-shirts. Ce phénomène devient encore plus marqué avec les tissus synthétiques qui laissent peu respirer la peau.

La tension nerveuse joue aussi un rôle clé : stress, réunion importante ou trajet bondé stimulent la production de cortisol et d’adrénaline, qui déclenchent une sueur plus abondante et souvent plus odorante. Certains aliments accentuent encore cette réaction en chauffant de l’intérieur. À surveiller en priorité :

le café et les boissons énergisantes très caféinées ;

l’alcool, surtout consommé le soir ;

les plats très épicés qui provoquent des bouffées de chaleur.

Lotion à la sauge officinale : la plante qui apaise la sueur sans la bloquer

La sauge officinale, ou Salvia officinalis, ne sert pas qu’à parfumer un plat méditerranéen. Utilisée en soin externe, cette plante possède des propriétés antisudorifiques et astringentes qui resserrent doucement les pores de la peau et peuvent réduire le flux de transpiration jusqu’à la moitié de son volume habituel. Elle agit aussi sur le système nerveux périphérique qui commande la sueur, ce qui en fait une réponse naturelle moins brutale que les antitranspirants chimiques.

Pour préparer une lotion anti-transpirante maison, il suffit de porter à ébullition 250 ml d’eau de source, puis d’y plonger 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles de sauge séchées. On laisse infuser à couvert une quinzaine de minutes, on filtre, puis on laisse refroidir. Le matin, cette infusion se passe sous les aisselles propres et sèches avec un coton lavable, comme un tonique. Conservée au réfrigérateur plusieurs jours, jusqu’à une semaine, elle offre un effet tenseur et rafraîchissant très net dès l’application.

Arrow-root ou bicarbonate : la poudre magique qui absorbe l’humidité toute la journée

Une fois la lotion sèche, une fine couche de poudre termine la protection. La fécule d’arrow-root absorbe l’humidité tout en laissant un toucher sec, idéale pour les peaux sensibles. Le bicarbonate de soude neutralise bactéries et odeurs, à condition d’en appliquer peu et d’éviter la peau fraîchement rasée.