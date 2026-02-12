Nouveau rappel chez Leclerc : ces crevettes bio dans votre frigo peuvent vous exposer à une grave listériose

À Quimper, des crevettes bio vendues au centre E.Leclerc Gourvily font l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Qui est concerné et quelles précautions prendre ?

Dans les frigos de Quimper, une simple barquette de crevettes peut soudain inquiéter. Un lot de crevettes bio vendues au centre E.Leclerc de Quimper, dans la zone de Gourvily, fait l’objet d’un rappel après la mise en évidence d’une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes. Ce produit du quotidien se retrouve d’un coup sur la liste des aliments à surveiller.

Selon les informations publiées sur le site officiel Rappel Conso, la procédure de rappel a été déclenchée début février 2026 à la suite d’un autocontrôle microbiologique, et restera active jusqu’au 11 avril 2026. Pour savoir si vos achats sont concernés, il faut regarder de très près l’étiquette.

Crevettes bio du Leclerc de Quimper : les barquettes et dates à vérifier

Le rappel vise des crevettes bio en barquettes, conditionnées sous atmosphère modifiée et prêtes à consommer, vendues au rayon marée ou au libre-service réfrigéré du centre E.Leclerc de Quimper Gourvily (29000). Les références ciblées portent le GTIN 0209296000000, avec des lots datés du 07/02/2026 et du 09/02/2026, pour des dates limites de consommation fixées aux 12/02/2026 et 13/02/2026. Elles ont été commercialisées entre le 6 et le 10 février 2026.

Ces informations figurent près du code-barres et de la date limite de consommation, sur la face arrière ou le côté de la barquette. Le rappel est strictement local : seuls les produits achetés à ce Leclerc de Quimper, sur cette période précise, sont concernés. En parallèle, un rappel distinct touche des crevettes cuites vendues sous la marque Coopérative U dans plusieurs régions de l’Ouest, également pour un risque lié à la Listeria.

Listeria : pourquoi ces crevettes bio sont jugées dangereuses

La présence de Listeria monocytogenes rend ces crevettes impropres à la consommation. Cette bactérie peut se développer à température de réfrigérateur et survivre dans des aliments déjà cuits, surtout quand ils sont consommés froids. Le fait que le produit soit bio ne le protège pas d’un risque microbiologique : le problème ne vient pas de la recette, mais d’une contamination ponctuelle détectée au contrôle.

La contamination peut entraîner une listériose, infection alimentaire qui provoque le plus souvent fièvre, maux de tête, courbatures et parfois troubles digestifs, avec des formes graves possibles chez les femmes enceintes, les personnes âgées, les sujets immunodéprimés et les nouveau-nés. Rappel Conso indique : « Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », précise Rappel Conso, cité par CNews. « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », ajoute le site gouvernemental.

Que faire si vous avez ces crevettes bio achetées à Quimper ?

Si vous repérez une barquette suspecte dans votre réfrigérateur, il ne faut plus la consommer, même recuite ou déjà congelée. Elle doit être détruite ou rapportée au magasin. Pour vérifier rapidement si vous êtes concerné, regardez :

le lieu d’achat : centre E.Leclerc Quimper Gourvily uniquement ;

la période : entre le 6 et le 10 février 2026 ;

le GTIN : 0209296000000 ;

la DLC : 12 ou 13 février 2026, avec lot 07/02/2026 ou 09/02/2026.

Les barquettes éligibles au rappel peuvent être rapportées à l’accueil du centre E.Leclerc de Quimper jusqu’au 11 avril 2026 pour remboursement, l’emballage permettant d’identifier GTIN, lot et DLC étant fortement recommandé, même si le ticket n’est généralement pas exigé. Ceux qui préfèrent jeter le produit chez eux doivent bien refermer le sachet, puis nettoyer les clayettes et parois du réfrigérateur à l’eau chaude avec un produit détergent. En cas de fièvre ou de symptômes dans les huit semaines après consommation, une consultation médicale en signalant ces crevettes est recommandée.