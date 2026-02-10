Cet accessoire cheveux 90’s que tout le monde s’arrache cet hiver sauve vos coiffures en 5 secondes

Frange en bataille, racines électriques, cheveux fatigués par le bonnet : cet hiver, un bandeau 90’s s’invite partout. Comment ce simple accessoire transforme-t-il vos coiffures en un geste ?

L’hiver met souvent nos cheveux à rude épreuve : électricité statique avec l’écharpe, mèches qui collent au manteau, frange en bataille dès que l’on enlève le bonnet. Beaucoup finissent par attacher leurs longueurs à la va-vite, au détriment du style. Pourtant, un simple accessoire qui revient sur le devant de la scène permet de sauver la mise en quelques secondes, sans passer par la salle de bains.

Sur les réseaux sociaux comme sur les podiums, cet accessoire cheveux hiver s’impose partout : on le voit sur les étudiantes dans le métro, sur les influenceuses en total look sportswear et même avec des tailleurs très sérieux. Il encadre le visage, plaque juste ce qu’il faut les racines et donne un côté travaillé à la plus simple des queues-de-cheval. Son nom rappelle les années lycée.

Pourquoi le bandeau cheveux 90’s est l’accessoire star de l’hiver

Il s’agit du bandeau pour cheveux façon années 90, ce large élastique que l’on portait au ras de la racine ou un peu en arrière, cheveux lâchés. Porté aujourd’hui par la chanteuse espagnole Rosalía Vila ou le mannequin Bella Hadid, il s’inscrit dans le retour massif des accessoires cheveux années 90 et de l’esthétique Y2K. En une seconde, il dompte les petits frisottis, ouvre le regard et donne ce côté « je me suis coiffée » sans effort.

Ce succès répond aussi à une envie de sobriété chic. Après l’énorme vague des nœuds XXL, le serre-tête et le bandeau reprennent la main, dans l’esprit quiet luxury popularisé par des icônes comme Caroline Bessette-Kennedy. Les défilés de la créatrice Miuccia Prada ont remis en lumière ces lignes simples autour du visage, qui donnent tout de suite une allure travaillée, même avec un jean et un gros pull.

Comment choisir et porter ce bandeau pour transformer sa coiffure

Pour que ce bandeau cheveux hiver fonctionne vraiment au quotidien, tout se joue dans le choix du modèle. Les versions en velours, en maille ou en tissu satiné, dans des tons bordeaux, vert sapin, brun chocolat ou beige chaud, réchauffent tout de suite un teint d’hiver. Les cheveux fins préfèrent un bandeau plutôt fin ou un serre-tête souple, quand les cheveux épais supportent très bien les versions larges et rembourrées qui encadrent davantage le visage.

Bonne nouvelle : il suffit de quelques gestes pour que tout change dans le miroir. Sur cheveux lisses, bouclés ou ondulés, le bandeau structure la coiffure sans la figer. Quelques idées à tester dès demain :

Cheveux lâchés avec volume naturel, bandeau large placé juste derrière la racine pour un effet coiffé-décoiffé.

Queue-de-cheval basse un peu floue, bandeau fin noir pour encadrer le visage et cacher les petites repousses.

Chignon bas rapide, bandeau en velours ou serre-tête écaille pour donner un air de soirée sans changer de tenue.

Serre-tête confortable : les astuces pour le porter toute la journée

En 2026, les marques misent sur le serre-tête en tissu rembourré, plus souple et léger que les modèles rigides d’avant. Il tient mieux, serre moins et garde cet effet « cheveux coiffés » sur une chevelure pourtant lâchée. Pour éviter qu’il ne glisse, un voile de shampoing sec sur les racines suffit souvent à donner l’accroche manquante.