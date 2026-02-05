Miroirs, écrans : ce spray maison à 4 ingrédients fait mieux que les produits du commerce pour 70 % moins cher

Miroirs marqués, écrans gras, inox couvert d’empreintes : dans bien des foyers, le ménage tourne au casse-tête coûteux. Ce spray nettoyant maison à 4 ingrédients promet surfaces impeccables et budget allégé de 70 %.

Traces de doigts sur le frigo, poussière qui s’accroche aux écrans, miroir de salle de bain plus terne après le chiffon qu’avant : le ménage réserve son lot de frustrations. On enchaîne les essais de sprays vitres, inox ou écran, sans jamais obtenir ce fameux fini sans trace. Et le prix de tous ces flacons finit par peser lourd.

Pourtant, un simple spray nettoyant maison à quatre ingrédients basiques, déjà dans la cuisine, nettoie miroirs, écrans et façades d’électroménager mieux que bien des produits spécialisés. Il coûte moins d’1 euro le litre et permet jusqu’à 70 % d’économies, tout en évitant une partie des substances irritantes. Une petite bouteille qui change radicalement la corvée.

Pourquoi ce spray maison remplace vos produits pour vitres, écrans et inox

Les produits d’entretien du commerce sont souvent composés surtout d’eau et de parfums de synthèse, alors que leur prix grimpe au fil des mois. Un spray pour les vitres, un pour l’inox, un pour les écrans : en les additionnant, le budget ménage s’envole. Un litre de mélange maison remplace ces trois flacons pour une somme dérisoire.

Le coût n’est pas le seul enjeu. Des substances corrosives ou toxiques présentes dans certains sprays seraient en cause dans 2 intoxications sur 10, et l’air intérieur peut être cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Une recette courte, lisible, limite ces risques, à condition d’aérer au moins dix minutes pendant et après le nettoyage.

Les 4 ingrédients clés du spray nettoyant maison

Ce spray maison 4 ingrédients s’appuie sur une “chimie du placard” très simple : l’eau sert de base, le vinaigre ménager dissout le calcaire, le liquide vaisselle dégraisse, et le liquide de rinçage pour lave-vaisselle empêche les traces en faisant glisser l’eau au séchage. Pour préparer 1 litre, il suffit de mélanger :

1 litre d’eau tiède

1 cuillère à soupe de vinaigre ménager

3 cuillères à soupe de liquide de rinçage pour lave-vaisselle

1 cuillère à soupe de liquide vaisselle

Versez l’eau tiède dans un flacon vaporisateur propre, ajoutez le vinaigre, puis le liquide de rinçage et enfin le liquide vaisselle. Remuez doucement pour éviter la mousse : le spray multi-usages est prêt, presque toujours sans besoin de rinçage. Étiquetez le flacon, gardez-le hors de portée des enfants et ne le mélangez jamais avec de l’eau de javel ou d’autres nettoyants.

Comment utiliser le spray sur miroirs, écrans et électroménager

Pour les écrans de télévision, d’ordinateur ou de tablette, jamais de pulvérisation directe sur la dalle. Vaporisez sur un chiffon microfibre, légèrement humidifié, puis passez sans appuyer, en évitant les bords. Le même geste convient aux miroirs, qui retrouvent une transparence nette. Sur les grandes vitres, un nettoyage par temps couvert limite l’apparition d’auréoles.

Dans la cuisine, le spray fait des merveilles sur l’inox du réfrigérateur, du four, du micro-ondes ou de la hotte. Mieux vaut l’appliquer sur la microfibre plutôt que directement sur l’appareil, puis essuyer dans le sens du métal. Le liquide de rinçage laisse un film discret qui freine les nouvelles salissures et les empreintes, ce qui espace les séances de ménage.