Votre chat devient amorphe dès que la maison refroidit : ce signal ignoré annonce souvent un grave problème urinaire

Votre salon vient de perdre quelques degrés, le givre s’invite aux fenêtres et, soudain, votre boule de poils vive se transforme en « coussin inerte », comme le décrit le Journal des Seniors. Collé au radiateur, il joue moins, répond à peine quand vous l’appelez. Tout le monde met ça sur le compte de l’hiver, presque attendri.

Derrière cette nonchalance se cache pourtant un mécanisme très concret. Le froid met le corps du chat en économie d’énergie, modifie sa soif, son sommeil, sa vessie. Pour Trucmania, « C’est un signal d’alarme physiologique », bien plus qu’une simple envie de cocooning. Reste à comprendre ce qui se trame avant que la crise urinaire n’éclate.

Quand la maison refroidit, le corps de votre chat passe en mode hiver

Il suffit que la température intérieure baisse de quelques degrés pour que le métabolisme félin ralentisse : le chat bouge moins, se recroqueville sur les points chauds et limite ses déplacements sur le carrelage froid. Or « un chat adulte dort en moyenne 12 à 16 heures par jour, mais un changement soudain dans la durée ou le rythme du sommeil peut révéler un problème de santé sous-jacent en 2026 », rappelle le Journal des Seniors.

Quand il s’active peu, il ressent moins le besoin de boire. Cette immobilité coupe presque le signal de la soif, alors que les reins continuent à fonctionner au même rythme. La prise d’eau chute, l’urine devient très concentrée, le tout sur fond de stress du froid lié aux courants d’air et aux variations de température. Le décor est posé pour des soucis de vessie.

De la baisse de soif à la cystite idiopathique : ce qui se joue dans sa vessie

Des reins qui reçoivent peu d’eau produisent « une urine extrêmement concentrée » qui stagne dans la vessie et irrite sa paroi. Ce milieu riche en minéraux, associé au stress physiologique, favorise cristaux et inflammation. Les vétérinaires parlent de cystite idiopathique, et Trucmania rappelle que « La cystite idiopathique est la grande pathologie de l’hiver », avec un pic de cas lors des vagues de froid de février.

Au début, votre chat a surtout l’air « k.o. », ne se lève plus pour jouer ni pour sa friandise préférée, semble « absent » quand il est réveillé. Son organisme tente de « lutter contre une agression interne », explique le Journal des Seniors, ce qui peut toucher les reins et la sphère urinaire. Puis viennent les signes classiques : allers-retours à la litière, petites quantités douloureuses, parfois le chat urine hors de sa litière, miaule plaintivement ou présente des traces de sang dans les urines. « Observer attentivement les habitudes de repos » devient alors une vraie arme de prévention.

Surveiller litière et ambiance : gestes simples et outils de suivi

« La prévention se joue finalement au degré près. » Garder un logement stablement chaud, éloigner le couchage et la litière des sols glacés, multiplier les points d’eau et proposer une alimentation plus humide limite les troubles urinaires. Un chat qui boit plus dilue ses urines, soulage sa vessie et ses reins, surtout s’il est déjà âgé ou fragile.

Le laboratoire Demavic rappelle que « Alors que 2 chats sur 3 développent des troubles urinaires au cours de leur vie, le laboratoire DEMAVIC dévoile aujourd’hui la Litière Suivi Santé : une innovation exclusive capable de changer de couleur en présence d’une anomalie urinaire. » « Les chats dissimulent naturellement leurs douleurs, rendant les troubles urinaires difficiles à repérer. C’est pourquoi nous avons voulu développer la Litière Suivi Santé, qui représente un outil de vigilance simple et essentiel, permettant une réaction plus rapide et, si nécessaire, une consultation vétérinaire anticipée », confie François Mestrallet, Président du Laboratoire DEMAVIC, cité par Capital. Cette Litière Suivi Santé en silice réagit à des anomalies comme le sang ou un pH anormal. « Notre objectif n’est pas de remplacer le diagnostic vétérinaire, mais d’offrir aux propriétaires un moyen simple d’être attentifs et réactifs. Après plus de 15 ans de développement, nous sommes fiers de proposer une solution qui allie innovation, bien-être animal et tranquillité d’esprit ».