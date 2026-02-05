Rappel Conso : cette lessive Carrefour très courante peut provoquer de graves brûlures, vérifiez vos placards

Un bidon de lessive Carrefour Expert, vendu partout en France, fait l’objet d’un rappel en urgence pour risque de graves brûlures cutanées. Référence, lot, dates de vente : avez-vous sans le savoir le produit concerné chez vous ?

Un geste banal dans la buanderie, un bidon qu’on soulève sans y penser, et pourtant le risque est bien réel : une référence de lessive Carrefour peut provoquer de graves brûlures de la peau. Ce rappel vise un détergent très courant, déjà rangé dans des millions de placards, partout en France.

Depuis le 3 février 2026, cette lessive figure sur la plateforme gouvernementale Rappel Conso pour un rappel national. Elle a été vendue dans l’ensemble des magasins Carrefour de France entre le 24 décembre 2025 et le 2 février 2026, ce qui laisse supposer qu’elle circule largement dans les foyers. Une vérification rapide des bidons à la maison s’impose.

Rappel Conso : comment reconnaître la lessive Carrefour Expert concernée ?

Le produit rappelé est la lessive liquide Total Fresh 4 en 1 de la marque Carrefour Expert, en bidon de 1,98 L. Il s’agit d’un produit ménager non alimentaire, portant le code-barres 3560071562397 et le numéro de lot 92528150. Ce numéro de lot se trouve au dos du flacon, juste sous le bouchon, détail important pour ne pas se tromper de référence.

Cette lessive a été commercialisée du 24/12/2025 au 02/02/2026 dans tous les Carrefour de France. Même si le bidon est déjà entamé ou rangé depuis plusieurs semaines, il reste concerné par le rappel. La bonne réaction consiste à prendre quelques minutes pour contrôler le nom exact, le volume 1,98 L, le code-barres et le numéro de lot.

Pourquoi cette lessive Carrefour est-elle jugée dangereuse ?

Le problème vient d’un défaut sur la composition du lot. Sur la fiche officielle, il est indiqué : « A la suite d’un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », précise le site gouvernemental Rappel Conso. Autrement dit, le liquide contenu dans ce bidon se comporte comme un produit corrosif pour la peau.

Le risque apparaît surtout au moment où l’on ouvre le flacon ou lorsqu’on verse la lessive dans le bac de la machine sans gants, avec des coulures sur les mains, ou encore si un enfant manipule le bidon. En cas de contact direct avec la lessive non diluée, il est recommandé de rincer immédiatement et abondamment la zone touchée à l’eau claire et de consulter un professionnel de santé si des rougeurs, douleurs ou brûlures apparaissent.

Que faire si vous possédez cette lessive Carrefour à la maison ?

Les consignes sont nettes : ne plus utiliser ce bidon, ne pas chercher à le diluer soi-même et le garder hors de portée des enfants. Les clients sont invités à rapporter la lessive en magasin Carrefour, même entamée, pour un remboursement intégral, dans le cadre de la procédure de rappel ouverte jusqu’au samedi 2 mai 2026. Pour toute question, le service consommateurs Carrefour répond au 0 805 90 80 70, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.

En cas de symptômes importants (douleurs intenses, cloques, yeux touchés, enfant exposé), il est conseillé de contacter rapidement un centre antipoison ou les services d’urgence. Toutes les informations détaillées sur ce rappel, ainsi que sur d’éventuels autres produits ménagers concernés, restent disponibles sur le site Rappel Conso, mis à jour en continu par les autorités.