Chambre de bébé : cette erreur de température que font presque tous les parents met votre enfant en danger

En voulant bien faire, beaucoup de parents montent la température de la chambre de bébé sans imaginer le risque réel pour son sommeil. Quels degrés limitent vraiment hyperthermie et mort inattendue ?

Le scénario est familier : vous venez de coucher votre bébé, jetez un œil au thermomètre d’ambiance, trouvez la pièce un peu fraîche et tournez machinalement le radiateur. Geste rassurant pour un adulte fatigué, surtout en plein hiver, il donne l’impression de bien protéger son enfant.

Pour un nourrisson, cette montée de chaleur peut pourtant devenir un véritable piège. Les spécialistes rappellent qu’une chambre de bébé trop chaude augmente le risque d’hyperthermie, de déshydratation et de mort inattendue du nourrisson, là où une pièce un peu fraîche reste bien plus sûre. Tout se joue sur quelques degrés.

Quand le ressenti des parents fausse la température idéale de la chambre

À 22 heures, un adulte immobile a souvent froid dans une pièce à 19 °C. Un bébé profondément endormi n’a pas les mêmes besoins : son système de thermorégulation est encore immature, il frissonne et transpire peu. Sa température corporelle normale se situe autour de 36,5 à 37,5 °C, mais il monte très vite en température si l’air ambiant est élevé ou si les couches de vêtements s’accumulent.

La peur du froid conduit beaucoup de parents à viser 22 ou 23 °C dans la chambre, à ajouter couvertures et bonnet « pour être sûrs ». Or ce n’est pas le froid modéré qui rend malade, ce sont les virus. En superposant les couches, on transforme sans le vouloir le lit en étuve, alors qu’un bébé ne peut ni retirer sa gigoteuse ni repousser une couverture.

Chambre trop chaude, hyperthermie et risques pour le nourrisson

Une température ambiante élevée favorise l’hyperthermie : le corps de l’enfant stocke la chaleur au lieu de l’évacuer. Les études montrent que cette élévation de la température corporelle, liée à une chambre surchauffée ou à un excès de couvertures, fait partie des facteurs de risque importants de mort inattendue du nourrisson. À partir de 38 °C de température corporelle, on parle de fièvre ; en dessous de 35 °C, d’hypothermie.

La chaleur augmente aussi la perte d’eau et donc la déshydratation, même pendant le sommeil. Elle provoque un sommeil artificiellement très lourd qui réduit la capacité du bébé à se réveiller en cas de gêne respiratoire. La tête, qui représente une grande partie de sa surface corporelle, sert de « radiateur naturel » : si elle est couverte par un bonnet, la chaleur ne s’échappe plus, ce qui accentue encore le risque.

Régler la bonne température et habiller bébé en toute sécurité

Les recommandations sont claires : la température idéale de la chambre de bébé se situe entre 18 et 20 °C, avec un équilibre souvent trouvé autour de 19 °C. Un thermomètre d’ambiance, placé près du lit mais loin du radiateur ou de la fenêtre, devient un repère bien plus fiable que le ressenti. Aérer 10 à 15 minutes par jour renouvelle l’air et limite le dessèchement des muqueuses. Pour 18 à 20 °C, un body manches longues, un pyjama et une gigoteuse avec indice TOG 2 à 2,5 suffisent généralement, sans couverture ni couette.

Pour vérifier le confort réel, les mains et les pieds ne sont pas de bons indicateurs : leur circulation sanguine reste prioritairement dirigée vers les organes vitaux, d’où des extrémités souvent froides. Les réflexes à adopter chaque soir sont simples :

contrôler que la chambre est entre 18 et 20 °C,

adapter la tenue en fonction de cette mesure,

laisser la tête découverte,

poser la main sur la nuque ou le thorax : tiède et sec, tout va bien ; nuque moite, il faut découvrir un peu,

en cas de fièvre ou de canicule, alléger les vêtements et garder la pièce fraîche plutôt que chauffer davantage.