Horoscope du 5 février 2026 : ces deux signes du zodiaque risquent le gouffre financier sans le voir venir

Le jeudi 5 février 2026, un rare bras de fer entre Mars, Mercure et Uranus met l'argent de tout le zodiaque sous pression. Deux signes, en première ligne, pourraient frôler la banqueroute si rien n'est anticipé.

Ce jeudi 5 février 2026 pourrait faire grimacer plus d’un utilisateur d’application bancaire. Les astrologues décrivent un ciel particulièrement dur avec l’argent, où les dépenses s’emballent et les imprévus tombent sans prévenir. Tout le zodiaque est concerné, mais deux signes en particulier frôlent le gouffre financier.

À cette date, Mars se heurte à Uranus, maître des coups de théâtre, tandis que Mercure s’aligne lui aussi de travers. Ce cocktail rend chaque erreur de calcul plus lourde que d’habitude, comme si le moindre oubli de facture ou de virement pouvait faire basculer un budget fragile.

5 février 2026 : un ciel qui met les finances sous haute pression

Dans un horoscope du jour publié par Metro, un astrologue résume l’ambiance : « Des surprises financières pourraient vous obliger à réagir vite, soyez donc préparé et gardez le moral ». Mercure en tension avec Uranus s’associe aux bugs, aux mails en retard et aux prélèvements « fantômes » qui réapparaissent avec pénalités salées.

La veille, la Lune en Vierge poussait déjà au tri et aux comptes d’apothicaire ; le 5 février, elle laisse place à une recherche d’équilibre plus ferme. Beaucoup ont l’impression que le ciel pointe une loupe sur leurs failles budgétaires : abonnement oublié, marge de sécurité trop mince, retard de paiement.

Taureau et Lion : les deux signes au bord du gouffre financier

Pour le Taureau, signe de Terre attaché à sa sécurité, Uranus agit comme un séisme dans le secteur de l’argent. Les astrologues évoquent une dépense domestique incontournable, un investissement jugé sûr qui vacille ou un virement attendu qui n’arrive pas. Le vrai choc, c’est de sentir que la forteresse financière peut se fissurer.

Pour le Lion, le piège vient surtout de la fameuse dépense compensatoire. Sous un ciel qui titille l’ego, ce signe peut chercher à briller ou à combler un vide par un achat de luxe, une soirée coûteuse, un cadeau démesuré. Le tirage de tarot du jour parlait déjà d’un Dix de Deniers inversé qui questionne sa sécurité matérielle. S’il confond estime de soi et pouvoir d’achat, le découvert guette.

Horoscope financier du 5 février : comment limiter la casse

Face à ce climat, de nombreux astrologues conseillent littéralement de « ne touchez à rien demain » sur le plan financier. La journée ressemble à un véritable « couvre-feu monétaire » : mieux vaut reporter toute signature de contrat, tout achat important et toute discussion tendue avec son banquier de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Quelques réflexes simples peuvent faire la différence :

Vérifier le solde et les prélèvements attendus du jour.

Laisser la carte bancaire chez soi pour les sorties.

Désactiver l’achat en un clic sur les applis.

Noter ses envies d’achats et les revoir à froid plus tard.