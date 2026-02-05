Si ce fauteuil IKEA des années 70 traîne encore chez vous, ne le jetez surtout pas : il peut valoir plus de 5 000 €

Un fauteuil IKEA tubulaire, relégué depuis des années au grenier familial, peut aujourd’hui valoir bien plus qu’un simple meuble en kit. Comment savoir si celui de votre enfance fait partie des rares pièces qui affolent les reventes ?

Imagine un début de mois de février, le froid dehors, des cartons ouverts dans le grenier familial. Entre les albums photos et les jouets oubliés, apparaît un vieux fauteuil tubulaire IKEA, celui sur lequel on lisait enfant pendant des heures, considéré pendant des années comme un simple meuble en kit sans valeur.

Longtemps, personne n’aurait imaginé que ce meuble IKEA vintage puisse valoir plus qu’un billet de brocante. Pourtant, ce type de fauteuil, le fameux fauteuil Impala des années 1970, peut aujourd’hui dépasser largement les 5 000 €, au point de rivaliser avec des pièces de grands designers. Et il se cache peut-être chez vous.

Quand un simple meuble IKEA devient objet de collection

Pensés au départ pour être pratiques et abordables, les meubles en kit IKEA ont accompagné des générations d’étudiants et de familles. On les croyait jetables, presque interchangeables. Le retour du vintage et de la déco plus personnelle a changé la donne : certains modèles des années 70, 80 ou 90 sont devenus de véritables trophées pour collectionneurs.

Leur valeur repose surtout sur deux critères clés : la rareté et la signature du designer. Quand une série s’arrête, la production cesse d’un coup et l’objet courant se transforme en édition limitée. Le charme du design scandinave, qui marie fonctionnalité et lignes épurées, fait le reste, porté par la nostalgie d’une époque et par le marché du design.

Fauteuil Impala, chaise Vilbert, étagère Guide : des prix qui s’envolent

Imaginé en 1972 par Gillis Lundgren, l’Impala était vendu à peine 37 € à l’époque, un fauteuil confortable et accessible à tout le monde. Un exemplaire en bon état s’est récemment vendu plus de 2 300 € sur la plateforme Selency, et sur le marché du design vintage, ce modèle peut atteindre autour de 5 772 € selon les ventes observées.

L’Impala n’est pas un cas isolé. La chaise Vilbert, créée dans les années 90 par Verner Panton avec ses planches colorées assemblées géométriquement, se revend aujourd’hui plusieurs milliers d’euros. De son côté, l’étagère Guide dessinée par Niels Gammelgaard, vendue seulement 65 € en 1985, peut dépasser 1 600 € sur des sites spécialisés, soit une valeur multipliée par plus de vingt.

Comment vérifier si votre meuble IKEA d’enfance vaut une petite fortune

Avant de descendre un vieux meuble au local à encombrants, mieux vaut l’inspecter calmement. La différence entre un simple fauteuil d’occasion et une pièce de collection se joue parfois à un détail caché sous l’assise ou au dos d’une planche. Quelques réflexes simples aident à repérer un potentiel trésor et à choisir le bon site de revente :

Chercher l’ étiquette ou le tampon pour trouver le nom du modèle, l’année de production et, si possible, le designer.

Observer l'état de conservation : une pièce complète, dans son état d'origine et non repeinte, gardera une cote bien plus élevée.

Les collectionneurs surveillent déjà les créations récentes, comme la collection MARKERAD imaginée avec Virgil Abloh en 2019 ou VARMBLIXT signée Sabine Marcelis en 2023, proposées à des prix encore accessibles. Peut-être que le meuble que l’on monte aujourd’hui dans le salon suivra le destin de l’Impala et fera, lui aussi, tourner les têtes dans quelques décennies.