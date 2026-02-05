Carrefour : cette lessive familiale très courante est rappelée, le risque de graves brûlures est bien réel

Une lessive liquide Carrefour Expert, vendue récemment partout en France, fait l’objet d’un rappel en urgence pour risque de brûlures. Comment savoir si votre bidon est concerné ?

Une lessive d’usage courant vient d’être retirée en urgence des rayons en France après la découverte d’un défaut chimique sérieux. Alertées via la plateforme gouvernementale Rappel Conso, les autorités sanitaires et Carrefour préviennent que ce produit ménager peut provoquer de graves lésions cutanées en cas de contact direct.

Le rappel vise un bidon familial vendu partout dans l’Hexagone ces dernières semaines, en pleine période de fêtes et de soldes. De nombreux foyers peuvent donc l’avoir déjà rangé dans leur buanderie sans se douter du danger : mieux vaut vérifier dès maintenant.

Quelle lessive Carrefour Expert est rappelée partout en France ?

Le produit en cause est la lessive liquide Total Fresh 4 en 1 de la marque Carrefour Expert, conditionnée en bidon de 1,98 L. Les flacons concernés portent le code-barres GTIN 3560071562397 et le numéro de lot 92528150, indiqué au dos du flacon, juste sous le bouchon. Cette lessive a été commercialisée dans tous les magasins Carrefour de France du 24 décembre 2025 au 2 février 2026.

Pour savoir si votre bidon est concerné, prenez quelques secondes pour contrôler ces éléments : marque Carrefour Expert, mention Total Fresh 4 en 1, contenance 1,98 L, puis vérifiez que le code-barres et le lot ne correspondent pas à 3560071562397 et 92528150. Si c’est le cas, ce produit fait partie du rappel national en cours.

Un pH trop élevé et un risque réel de brûlures

Selon la fiche publiée sur Rappel Conso, le problème vient d’un déséquilibre chimique du détergent : « A la suite d’un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », précise Rappel Conso, cité par 20 Minutes. En clair, la lessive est devenue trop agressive pour la peau.

Les informations communiquées par Carrefour, rapportées par Planet, évoquent un « problème de fabrication » identifié sur la chaîne de production, à l’origine d’un « risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué ». La simple manipulation du bidon ou le versement dans le bac de la machine peuvent donc exposer les mains à un liquide corrosif, surtout si une éclaboussure se produit.

Que faire si vous avez acheté cette lessive rappelée par Carrefour ?

Les consignes officielles sont nettes : ne plus utiliser cette lessive, ne pas tenter de la diluer ni de la transvaser, et la rapporter au point de vente Carrefour pour obtenir un remboursement. La procédure de rappel est ouverte jusqu’au samedi 2 mai 2026. Pour toute question, le service consommateurs Carrefour répond au 0 805 90 80 70 (appel non surtaxé), du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, il est recommandé de rincer immédiatement et longuement à l’eau, d’ôter les vêtements souillés et de surveiller l’apparition de rougeurs ou de douleurs. Si la brûlure semble importante, si les yeux sont touchés ou si un enfant est concerné, appelez le 15 ou un centre antipoison. Les détails du rappel restent disponibles sur le site gouvernemental Rappel Conso, dans la catégorie « Produits chimiques ».