Rappel chez Black Protein : ce complément minceur très prisé cache une plante interdite toxique pour le foie

Vendu partout en France, le brûleur de graisses Black Fire (Black Protein) fait l’objet d’un rappel pour la présence de Garcinia cambogia, désormais interdite. Êtes-vous concerné par cette alerte qui vise des lots précis et des risques sérieux pour le foie ?

Un brûleur de graisses très prisé des sportifs se retrouve au coeur d’une alerte sanitaire. Vendu partout en France, le complément alimentaire BLACK FIRE de la marque BLACK PROTEIN fait l’objet d’un rappel consommateur après la découverte d’un ingrédient problématique. De nombreux clients peuvent encore avoir un pot dans leur sac de sport ou leur placard sans le savoir.

Ce produit de la catégorie « aliments diététiques et nutrition », référencé sous le code GTIN 3662072150228, est au centre d’une décision nationale : les autorités ont suspendu pour un an tous les compléments contenant des extraits de Garcinia cambogia, une plante minceur associée à des atteintes du foie. Reste à vérifier si votre pot est concerné.

Rappel de Black Fire (Black Protein) : lots, dates et points de vente

Présenté comme brûleur de graisses, BLACK FIRE a été distribué à température ambiante dans tout l’Hexagone, en ligne sur fitnessboutique.fr et dans les magasins Fitness Boutique. Il s’adresse aux personnes en quête de perte de poids rapide, ce qui en a fait un produit visible dans de nombreuses salles de sport et communautés de musculation.

Selon la fiche officielle de rappel, une première vague a visé tous les lots dont la date de durabilité minimale allait du 5 décembre 2026 au 3 mars 2027, pour des produits vendus du 1er janvier 2025 au 18 avril 2025, avec une procédure close le 24 mai 2025. Une seconde alerte a ensuite ciblé le lot 05156, DDM au 3 mars 2027, commercialisé du 1er octobre 2025 au 29 janvier 2026, avec fin de rappel annoncée au 28 février 2026.

Garcinia cambogia : la plante minceur interdite pour ses risques sur le foie

Le 15 avril 2025, un arrêté du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, publié au Journal officiel le 17 avril 2025, a suspendu pour un an la mise sur le marché de tous les compléments contenant des extraits de Garcinia cambogia. Cette plante tropicale, riche en acide hydroxycitrique, est utilisée dans les produits minceur pour réduire l’appétit et favoriser la combustion des graisses.

Avant cette décision, l’ANSES avait recueilli, en 2024, plus de 150 cas d’atteintes hépatiques possiblement liées à des compléments à base de Garcinia cambogia. Les signalements décrivent des complications du foie, des troubles cardiovasculaires et digestifs, des interactions médicamenteuses dangereuses, y compris chez des personnes sans antécédent connu, mais surtout chez celles atteintes de maladie du foie, de pancréatite, de troubles psychiatriques, de diabète, d’obésité, d’hypertension ou sous traitements agissant sur le foie ou le psychisme.

Que faire si vous avez pris le complément minceur Black Fire ?

Les autorités demandent de ne plus consommer ce complément et de le rapporter en magasin ou de contacter le service client pour obtenir un remboursement. Un stockage à température ambiante ne change rien au danger, lié à la présence même de Garcinia cambogia. Après ingestion, douleurs abdominales, nausées, fatigue intense, troubles digestifs marqués, palpitations, essoufflement ou signes évoquant un problème du foie doivent conduire à consulter rapidement un médecin.