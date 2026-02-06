Février 2026 : ces 2 signes du zodiaque sentent une colère sourde monter en eux, et ça peut tout faire basculer

Grisaille, fatigue, nerfs à vif : en février 2026, le climat astral met la France sous tension. Deux signes du zodiaque sentent une colère sourde monter, prêts à tout bouleverser s’ils n’apprennent pas à la canaliser.

Le début de février 2026 ne ressemble pas vraiment à un redémarrage en douceur. Entre la fatigue accumulée, la grisaille et ces tensions palpables dans le métro ou à la caisse du supermarché, beaucoup sentent une nervosité diffuse prendre toute la place. Chez certains, ce n’est plus de la simple irritabilité, mais une vraie colère sourde qui monte, sans raison évidente.

Le ciel astrologique n’arrange rien : Mars, planète de l’action et de la confrontation, forme des aspects tendus avec des planètes lourdes et transformatrices. Pour deux signes fixes en particulier, cette configuration agit comme une cocotte-minute émotionnelle. Ils ne peuvent plus faire semblant que tout va bien, et le silence commence à leur brûler la gorge.

Février 2026 : un climat astral qui fait déborder le vase émotionnel

La fin janvier a déjà fatigué les organismes : manque de lumière, reprise du rythme, résolutions qui pèsent. Les spécialistes évoquent une période où nous sommes « collectivement plus vulnérables » et où les barrières habituelles s’effritent. Ce qui ressemble à une mauvaise humeur n’est souvent que la somme de non-dits et de frustrations accumulées depuis le début de l’année, au point que le non-dit devient presque un poison intérieur.

Avec Mars en dissonance, « l’énergie ne circule pas de manière fluide » : elle stagne, fermente, puis explose. Les natifs concernés ressentent physiquement cette tension. Parmi les signaux qui alertent :

Oppression dans la poitrine ou boule au ventre qui ne lâche pas.

Mâchoire serrée la nuit et insomnie malgré l’épuisement.

Réactions démesurées à un mail maladroit, un retard minime, une remarque banale.

Impression que chaque non-dit pèse lourd, au lieu d’apaiser.

Sentiment net : « si je continue à tout encaisser, je vais exploser ».

Taureau en février 2026 : quand la patience légendaire craque d’un coup

Calme, posé, le Taureau encaisse beaucoup sans broncher. Il dit souvent « c’est pas grave », fait des concessions pour préserver la paix du ménage ou l’ambiance au bureau. Ce mois-ci, « c’est l’accumulation qui devient insoutenable » : toutes ces fois où il a mis ses besoins de côté remontent d’un bloc. Il peut alors se sentir floué, utilisé, et sa colère devient une véritable exigence de changement plutôt qu’un simple caprice.

Pour éviter que cette explosion ne prenne la forme d’un tremblement de terre relationnel, les sources conseillent de « ne plus subir mais agir ». Avant toute discussion décisive, l’idéal est d’évacuer la pression par un sport à haute intensité : boxe, sprint, crossfit ou course poussée jusqu’au bout du souffle, histoire de brûler le cortisol. Le Taureau peut aussi écrire une lettre incendiaire, y vider tout son ressentiment, puis la brûler en toute sécurité. Une fois ce trop-plein purgé, poser calmement ses limites devient beaucoup plus simple.

Scorpion en février 2026 : le volcan émotionnel qui refuse encore de se taire

Le Scorpion, signe d’Eau régi par Pluton, a l’habitude d’accumuler les ressentis. Sa colère vient rarement de broutilles : elle est liée à des trahisons perçues, à des angoisses qu’il ressasse en silence. En ce début février, son radar émotionnel est saturé, « le non-dit devient soudainement un poison » et « la colère est ici un mécanisme de défense de votre psyché qui hurle : arrête de subir ! ». Son dard est prêt à piquer, quitte à brûler des ponts pour retrouver son intégrité.

Pour ce volcan intérieur, l’enjeu est de « verbaliser son mal-être avant que le barrage ne cède ». Les rituels d’ancrage aident : bain chaud avec sel pour nettoyer les énergies lourdes, moment au bord de l’eau, cri libérateur dans la voiture, ou lettre jamais envoyée qui finit en cendres. Couper les écrans une heure avant de dormir, boire une tisane et pratiquer la respiration abdominale permettent de sentir que cette colère n’est qu’une énergie brute. Taureau comme Scorpion peuvent alors s’en servir pour rompre une situation toxique, dire non à une obligation pesante et ajuster leur vie à ce qu’ils désirent vraiment en 2026.