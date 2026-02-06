JYSK brade cette table basse à 80 € qui illumine le salon, mais vous risquez de la voir disparaître très vite

En pleine saison froide, une table basse en verre et chêne signée JYSK promet de changer l’ambiance du salon pour 80 €. Matériaux nobles, look scandinave et offre limitée pourraient bien bousculer vos plans déco.

Toute la saison froide, on regarde son salon avec l’impression qu’il manque quelque chose, mais le budget déco ne suit pas toujours. Entre les meubles massifs qui assombrissent la pièce et les tables basses hors de prix, beaucoup renoncent à changer. Pourtant, un simple meuble bien choisi peut métamorphoser l’ambiance.

En ce moment, chez l’enseigne danoise JYSK, une table basse verre et chêne baptisée AGERBY attire justement l’œil. Affichée à seulement 80 € au lieu de 199 €, elle promet de réchauffer la pièce avec un esprit nordique très actuel, sans sacrifier le porte-monnaie. Le détail intéressant, c’est la façon dont elle y parvient.

Table basse AGERBY : le look scandinave verre et chêne qui allège le salon

Le plateau en verre trempé donne une impression de légèreté, comme si la table flottait devant le canapé. La lumière circule, le tapis reste visible, la pièce semble moins chargée. En contraste, le piètement en chêne massif huilé apporte chaleur et caractère, dans un pur style scandinave aux lignes douces.

Avec ses 60 cm de largeur pour 100 cm de longueur, la table AGERBY trouve facilement sa place devant la plupart des canapés. Sa forme ovale évite les angles saillants, rassurante dans une pièce de passage. On circule sans se cogner, même dans un séjour compact, tout en gardant un plateau assez généreux pour le quotidien.

Une table basse JYSK à 80 € : promo, qualité et engagement éco

Sur le plan financier, l’offre a de quoi faire réfléchir. Le modèle était affiché 199 €, et la remise immédiate atteint 119 €, ce qui fait tomber le prix à 80 €, soit une réduction de 60 %. Malgré ce tarif serré, les avis restent excellents : la table obtient une note moyenne de 4,8 sur 5, basée sur 76 évaluations et la référence 3601174.

L’enseigne JYSK, chaîne d’ameublement danoise qui se déploie dans tout l’Hexagone, mise aussi sur une image responsable. Le bois de cette table est certifié FSC® Mix, signe de respect de normes écologiques strictes. Sur son site, la marque détaille ses actions en matière de durabilité, un sujet jugé important par 86 % des Français selon un sondage Kantar d’octobre 2023.

Comment intégrer la table basse AGERBY dans votre déco sans vous ruiner

Pour la mettre en valeur, un tapis texturé ou coloré fonctionne bien : la transparence du plateau laisse apparaître les motifs sans les étouffer. Quelques bougies, un vase design ou quelques livres suffisent à créer une ambiance cosy. L’ensemble reste léger visuellement, tout en apportant ce point de focus chaleureux qui manquait parfois au salon.

Il faut garder en tête que cette promotion est annoncée jusqu’au 14 février 2026, dans la limite des stocks disponibles. Une telle baisse déclenche souvent des ruptures rapides, surtout sur une pièce au design aussi accessible. Pour celles et ceux qui rêvaient d’une touche nordique dans la pièce de vie, cette table pourrait bien devenir l’élément central du prochain réaménagement.