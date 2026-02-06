Action : ces lunettes de protection certifiées à moins de 4 € vont changer vos séances de bricolage à la maison

Perçage, ponçage, jardinage : vos yeux sont en première ligne. À 3,49 € chez Action, les lunettes de protection Werckmann certifiées promettent de bousculer votre façon de bricoler.

Avec la reprise des projets maison, les perceuses, scies et ponceuses ressortent du placard. On pense à acheter des planches, de la peinture, parfois un masque, puis on lance le chantier. Les yeux, eux, restent souvent sans protection. Pourtant, un simple éclat de métal ou de bois suffit à gâcher un week-end entier.

Dans ce contexte, une paire de lunettes de protection Werckmann à 3,49 € vendue dans les magasins Action attire l’œil des bricoleurs. Affichée à moins de 4 €, cette solution promet sécurité, confort et vision claire grâce à un traitement anti-buée. Reste une question qui intrigue : que vaut vraiment ce modèle à prix mini une fois sur le chantier ?

Projets bricolage : pourquoi protéger vos yeux ne devrait plus être optionnel

Beaucoup l’ont déjà fait : une découpe de planche « vite fait », un trou dans un mur pour passer un câble, sans aucune protection oculaire. On plisse les paupières, on tourne légèrement la tête en pensant limiter le risque. En réalité, les poussières fines et micro-éclats atteignent l’œil en une fraction de seconde.

C’est là que ces lunettes de sécurité entrent en jeu. Fabriquées en plastique transparent, elles offrent un large champ de vision et une taille unique complétée par une bande facilement réglable. Le revêtement anti-condensation évite la buée lors du ponçage ou du meulage, ce qui limite les arrêts intempestifs pour essuyer les verres et permet de rester concentré.

3,49 € et certification EN166 : ce que promet cette paire chez Action

Proposées à 3,49 €, soit un peu moins de quatre euros, ces lunettes de protection EN166 se rapprochent des standards utilisés dans le milieu professionnel. La norme EN166 encadre la résistance aux impacts et la qualité optique des protections oculaires. Pour l’utilisateur, cela signifie une barrière fiable contre les projections de métal, de béton ou de bois lors du perçage ou du meulage.

Au quotidien, ces lunettes trouvent leur place sur une grande variété de chantiers maison. Ponçage d’un meuble, découpe de tasseaux, peinture plafond, nettoyage de pièces automobiles, taille de branches au jardin : leur écran transparent ne déforme pas les couleurs et laisse passer suffisamment de lumière. Leur légèreté aide aussi à les garder sur le nez du début à la fin des travaux.

Bien utiliser vos lunettes de protection Werckmann pour garder la vue tranquille

Pour profiter pleinement de cette paire, quelques réflexes simples suffisent. Avant de démarrer, ajustez la bande élastique pour que les lunettes de bricolage épousent le visage sans comprimer. Vérifiez que les sourcils et les côtés des yeux sont bien couverts. Les porteurs de lunettes de vue ont intérêt à tester en magasin que l’ensemble reste confortable pendant plusieurs minutes.

L’entretien joue aussi sur la durée de vie. Un chiffon doux et un peu d’eau suffisent pour enlever poussière et traces, sans agresser le traitement anti-buée. Il vaut mieux éviter les produits abrasifs et ranger les lunettes dans une boîte ou un tiroir à l’abri des chocs, surtout quand on sait que ce modèle a tendance à disparaître vite des rayons.