Amour, disputes, déceptions : ce signe astrologique va passer ce vendredi une journée noire à cause de deux planètes

Ce vendredi 6 février 2026, le Bélier affronte un ciel amoureux tendu, pris en étau entre Neptune et Saturne. Mais d'autres planètes s'apprêtent à changer la donne...

Pour les natifs du signe du Bélier, le vendredi 6 février 2026 ne s’annonce pas comme un jour banal. Sous un ciel d’hiver déjà pesant, deux planètes, Neptune et Saturne, se liguent pour mettre le coeur et les nerfs à rude épreuve.

L’horoscope parle d’une très mauvaise journée pour ce signe, surtout en amour, alors que la fatigue et la météo jouent déjà contre le moral. Les tensions de couple risquent de remonter à la surface, tandis que les célibataires peuvent idéaliser la mauvaise personne.

Pourquoi Neptune et Saturne compliquent autant la vie amoureuse du Bélier

Pour les Béliers en couple, Neptune fait vaciller la confiance. « En amour, gardez-vous des influences négatives de Neptune qui peuvent causer des conflits avec votre partenaire jusqu’à la rupture », prévient l’horoscope du Bélier, cité par Marie Claire. « Méfiez-vous de l’influence perverse de Neptune en mauvais aspects sur la vie de couple. Vous éprouverez certainement beaucoup de difficultés de communication et d’entendement avec votre conjoint ou partenaire. Certaines situations déjà tendues pourront s’envenimer jusqu’à la séparation. » Mots mal choisis, silences ou messages secs prennent alors une ampleur disproportionnée.

Chez les célibataires, c’est Saturne qui met des bâtons dans les roues. « Célibataire, Saturne pourra faire surgir quelques difficultés dans votre vie amoureuse. Sous son impact, vous risquez de manquer de lucidité et de vous enthousiasmer sans trop savoir pourquoi, et aussi d’essuyer une déception. » Une attirance peut sembler évidente sur le moment, avant que la réalité ne vienne refroidir l’enthousiasme.

Uranus, Mars et la santé : les atouts qui sauvent la journée du Bélier

Heureusement, tout n’est pas sombre dans cet horoscope. « Uranus et Mars influenceront le secteur amitiés, ce qui promet des relations animées de ce côté-là. Mais selon les moments, vous serez d’humeur très susceptible ou d’une franchise qui ne plaira pas à tout le monde. » Une discussion entre amis ou collègues peut servir de soupape, à condition de ne pas laisser la colère parler à votre place.

Le corps, lui, reçoit un vrai coup de pouce astral. « La santé des natifs du signe sera très favorisée par les astres aujourd’hui. Les malades, mêmes graves, trouveront une bonne possibilité de guérison, peut-être par le biais des médecines dites parallèles ou de nouvelles thérapies. Beaucoup d’entre vous retrouveront une forme éblouissante, sans même comprendre pourquoi. Méfiez-vous cependant de votre péché mignon, la gourmandise ; sachez que les pâtisseries du commerce peuvent, en quantité exagérée, se comparer à des poisons. » Belle énergie donc, mais mieux vaut éviter de se réfugier dans le sucre pour apaiser les chagrins.

Et après cette mauvaise journée du 6 février 2026 pour le Bélier ?

Les jours suivants s’annoncent plus respirables pour ce signe de feu, avec une Vénus qui, dès le week-end, favorise des liens plus tendres et plus libres. Au fil de la semaine, Mercure, Chiron puis Saturne apportent davantage de clairvoyance et de maturité, comme si cette journée agitée servait surtout de révélateur pour la suite.