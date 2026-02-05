Cette herbe aromatique fait fuir les moustiques tout l’été, mais seulement si vous la plantez dès février

Chaque été, les moustiques ruinent vos soirées alors que la solution se prépare en plein hiver. Plantée dès février, une simple citronnelle en pot peut transformer votre terrasse en zone beaucoup plus tranquille.

Une terrasse qui sent bon l’été, des verres qui s’entrechoquent… et tout à coup le bourdonnement aigu qui gâche tout. Les moustiques semblent toujours surgir au pire moment, alors qu’on pensait passer une soirée tranquille dehors. Beaucoup sortent les sprays au dernier moment, quand d’autres ont déjà préparé leur défense, en plein hiver.

Car la vraie arme est une simple graminée aromatique, plus connue pour parfumer les soupes thaï que pour protéger les apéros. Plantée maintenant, au chaud derrière une fenêtre, la citronnelle a le temps de devenir une touffe généreuse qui forme un véritable bouclier olfactif autour de la maison. Tout se joue sur l’avance prise en février.

Citronnelle : comment cette plante fait fuir les moustiques

La citronnelle, ou Cymbopogon, renferme une molécule clé, le citronellal, responsable de son parfum de citron très marqué. Pour nous, l’odeur est fraîche et agréable. Pour les moustiques, c’est une autre histoire : ce nuage parfumé brouille les signaux qu’ils utilisent pour nous trouver, comme le dioxyde de carbone que l’on expire et les odeurs de peau. Désorientés, ils s’éloignent vers une zone plus neutre.

Pour que cet effet fonctionne vraiment, il faut du volume de feuilles. Un petit pot acheté en mai restera souvent maigre tout l’été, le temps de s’installer. En démarrant la plante dès février, à l’abri du froid, elle construit un système racinaire solide puis un large feuillage riche en huiles essentielles, capable de saturer l’air autour de la table de jardin.

La bonne période, c’est maintenant : démarrer la citronnelle au chaud

La citronnelle est une plante tropicale gélive qui commence à souffrir en dessous de 10 °C. Impossible donc de la mettre en pleine terre en plein hiver. La bonne stratégie consiste à la cultiver en pot, à l’intérieur, près d’une baie vitrée bien lumineuse, dans une pièce à 20–25 °C. Pour démarrer, plusieurs options existent :

semis de graines dans un terreau spécial semis légèrement humide ;

division d’une touffe gardée hors gel ;

bâtons de citronnelle d’épicerie asiatique, mis dans un verre d’eau et dont on change l’eau tous les deux jours jusqu’aux racines.

Une fois racinée, installez chaque plante dans un pot en terre cuite d’au moins 30 cm, avec des billes d’argile au fond et un mélange riche et drainant (deux tiers de terreau, un tiers de sable). Le sol doit rester frais sans être détrempé, jamais d’eau stagnante dans la soucoupe pour éviter la pourriture. En mars et avril, un pincement régulier des extrémités de tiges et un peu d’engrais organique azoté favorisent une touffe très dense.

Où placer la citronnelle pour profiter d’un été sans moustiques

Une fois les Saints de Glace passés, autour de la mi-mai, les pots peuvent sortir pour de bon. Sur un balcon comme dans un jardin, l’emplacement est décisif : une citronnelle au fond du terrain ne sert à rien si l’on dîne près de la maison. Mieux vaut regrouper plusieurs pots autour de la table, près des transats ou devant les portes-fenêtres. Juste avant le repas, froisser quelques feuilles ou déposer une coupelle de feuilles écrasées renforce le nuage protecteur.

Pour les jardinières, le géranium citronnelle apporte un renfort intéressant grâce à son feuillage très parfumé, tout comme la lavande, la mélisse ou le basilic citron. En massif, des touffes de citronnelle espacées de 30 à 40 cm créent une bordure efficace. En divisant les touffes les plus vigoureuses en juin et en entretenant l’arrosage jusqu’à l’automne, la barrière reste active pendant toute la belle saison.