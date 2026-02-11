Mur extérieur fissuré : ces 5 étapes que tout le monde néglige pour la réparer sans qu'elle ne revienne

Aux premiers beaux jours, les fissures de façade réapparaissent et inquiètent les propriétaires. Comment traiter un mur extérieur fragilisé sans que la fente ne revienne ?

Quand le froid recule et que la lumière rase les façades, les murs extérieurs révèlent souvent leurs cicatrices : une toile de petites fissures qui strient le crépi. Beaucoup sortent alors un seau d’enduit universel, comblent vite fait et espèrent que cela tiendra jusqu’à l’hiver suivant.

Ce rebouchage express masque la fente quelques mois, puis la fissure ressort, souvent plus large, après un nouveau cycle gel/dégel. Pour qu’elle disparaisse durablement, il faut traiter le mur comme un patient fragile : bon diagnostic, bons matériaux et respect des temps de séchage. C’est là que les 5 étapes clés changent tout.

Diagnostiquer la fissure du mur extérieur avant de sortir le mortier

Avant de reboucher une fissure sur un mur extérieur, il faut vérifier qu’elle reste superficielle. Une microfissure de crépi mesure en général moins de 0,2 mm, une fissure fine se situe entre 1 et 5 mm, au-delà de 1 cm on parle de lézarde. Si la trace est en escalier dans les joints, traverse le mur, s’élargit ou laisse passer l’air, un professionnel doit intervenir.

Pour les fissures larges ou actives, les enjeux dépassent le bricolage du dimanche. Au château de Chamerolles, dans le Loiret, un mur du XVIe siècle le long des douves a dû être repris car il menaçait de se disloquer. « ces fissures, à l’œil, ne sont pas extraordinaires, mais on a l’expérience du même type de problème : le mur peut carrément se disloquer. Donc on d’abord mis le mur en surveillance, et après une série d’expertises, on a défini des travaux à effectuer pour remettre en état ce mur de contrescarpe ». explique Frédéric Ranély à France Bleu. « C’est une qualité de sol qui n’est pas homogène, phénomène récurrent au château de Chamerolles. Et puis, on a remarqué en faisant des investigations au pied du mur des douves, qu’il n’y a pas de fondation, ce qui crée une fragilité du bâtiment, à la poussée des terres qui sont de l’autre côté des eaux. Les fissures sont liées à ces deux choses et peut-être aussi à un régime de traitement des eaux de ruissellement qui n’était pas favorable au mur. Cela a ajouté à la pression. On va faire une reprise en sous-œuvre avec des fondations, puis on fera une restauration des parements extérieurs et intérieurs », conclut Frédéric Ranély.

Choisir le bon matériau et préparer le mur en profondeur

Un enduit de rebouchage classique ou du plâtre possèdent une résistance à la traction d’environ 1 MPa, suffisante en intérieur mais trop faible face aux mouvements d’une façade soumise au vent, à la pluie et au soleil. Un mortier de réparation fibré monte entre 3 et 5 MPa grâce à ses fibres qui jouent le rôle d’une armature microscopique. Pour une fissure de 1 à 5 mm stable, un mastic acrylique extérieur spécial façade reste adapté.

La deuxième étape consiste à ouvrir la fissure en V, sur toute sa longueur, avec un grattoir triangulaire ou un petit burin, jusqu’au matériau sain. Cette forme augmente la surface d’accroche et permet au mortier de pénétrer au cœur de la maçonnerie. Il faut ensuite brosser énergiquement à la brosse métallique puis dépoussiérer : l’adhérence doit se faire au mur, pas à la farine de crépi. La veille et juste avant l’application, on humidifie généreusement la zone, mur humide mais sans ruissellement, pour éviter que le support sec n’aspire l’eau du mortier comme un buvard.

Appliquer en couches fines et respecter un long séchage

Une fois le support prêt, on remplit la fissure en deux passes de 5 mm maximum chacune. La première couche est bien serrée au fond, la seconde revient à fleur du mur quand la prise a commencé. Sur une fissure un peu vivante ou plus large, une trame en fibre de verre peut être marouflée dans la première passe pour créer un pont souple qui absorbe les micro-mouvements, avant de reconstituer le relief du crépi.

Derrière ce geste assez simple se cache la chimie du ciment : le mortier a besoin d’environ 28 jours pour évacuer son humidité, se carbonater et stabiliser son pH. Si l’on repeint dès qu’il paraît sec en surface, l’eau et l’alcalinité emprisonnées provoquent cloques et décollements. Après ce délai, une peinture de façade microporeuse ou un traitement hydrofuge compatible protègent durablement la réparation et évitent à la fissure de revenir avec le prochain hiver.