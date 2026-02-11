Ce lot de lampes solaires à moins de 7 € chez Action illumine mon jardin depuis des semaines (ne passez pas à côté)

Alors que les soirées rallongent et que l’électricité grimpe, ce lot de lampes solaires Action à 6,99 € s’est invité dans mon jardin. Après plusieurs semaines d’essai, leur effet réel sur l’ambiance extérieure réserve quelques surprises.

Entre la hausse des factures et l’envie de profiter du jardin dès que les jours rallongent, beaucoup hésitent à investir dans un éclairage extérieur. Les guirlandes et bornes lumineuses affichent vite des prix élevés. Pourtant, certains rayons de magasin cachent des solutions accessibles pour donner du relief à une allée ou un massif sans toucher au compteur électrique.

Dans les rayons saisonniers d’Action, un lot de 4 lampes solaires a justement attiré l’attention des chasseurs de bonnes affaires. Plantées en quelques minutes le long d’un chemin, ces petites torches noires fonctionnent à l’énergie du soleil et illuminent des jardins depuis des semaines, même en plein hiver. Le tout à un prix qui surprend plus d’un client.

Pourquoi ces lampes solaires Action à 6,99 € plaisent autant

Le principe est simple : le pack rassemble quatre lampes de jardin solaires identiques pour 6,99 €, soit 1,75 € l’unité. Pour ce tarif, on obtient un éclairage autonome, sans câble ni branchement, qui rivalise visuellement avec des modèles bien plus chers vendus en jardinerie. Leur design discret – tige noire, tête cylindrique – se fond dans les bordures, qu’il s’agisse d’une allée de gravier ou d’un petit coin de pelouse.

Ces lampes intègrent une LED à lumière blanc chaud donnée pour environ 5 lumens. Elles ne transforment pas la nuit en plein jour, leur rôle reste décoratif : baliser un chemin, souligner un massif, créer une ambiance chaleureuse autour d’une terrasse. Disposées en ligne, les quatre pièces dessinent une sorte de ruban lumineux doux qui met immédiatement en valeur les volumes du jardin.

Installation et autonomie : un éclairage extérieur vraiment sans prise de tête

Le montage ne demande aucun outil. Chaque torche réunit un capot avec panneau solaire, un tube et un piquet à enfoncer dans le sol. La batterie rechargeable est déjà en place : une fois les éléments emboîtés et l’interrupteur basculé sur marche, il reste à planter les tiges dans une terre meuble, de préférence en zone bien ensoleillée.

Le fonctionnement ensuite devient automatique : recharge au soleil le jour, allumage à la tombée de la nuit et éclairage pendant plusieurs heures, durée qui varie selon l’ensoleillement de la journée. Malgré leur fabrication en plastique, ces lampes ont montré une bonne tenue face aux pluies, au vent et aux arrosages après plusieurs semaines dehors, sans infiltration visible ni affaissement du piquet. Un comportement rassurant pour un produit à ce niveau de prix.

Bien utiliser ces lampes solaires Action pour sublimer son extérieur

Pour obtenir un bel effet, il vaut mieux jouer sur la répétition plutôt que d’éparpiller les lampes. Quelques idées d’emplacement reviennent souvent :

Aligner les torches le long d’une allée.

Encadrer une terrasse ou un coin salon extérieur.

La puissance limitée convient à un usage décoratif : ces torches ne remplacent pas un projecteur de sécurité, elles complètent plutôt un éclairage existant. Elles dépendent du soleil et la source lumineuse n’est pas remplaçable, ce qui reste courant à ce niveau de prix, même si la batterie rechargeable aide à prolonger leur durée de vie. Ce lot s’adresse surtout aux petits budgets qui veulent créer une ambiance lumineuse au jardin, sur une terrasse ou un balcon sans travaux ni consommation d’électricité supplémentaire.