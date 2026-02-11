Fans de Zara Home, attention : cette marque espagnole débarque avec une collection colorée canon et abordable

En plein hiver 2025-2026, The Masie, marque espagnole 100 % digitale, débarque en France avec une collection déco colorée qui bouscule Zara Home. Quels meubles peuvent vraiment réveiller un salon trop sage sans exploser le budget ?

En plein coeur de l’hiver, quand la lumière reste timide et que les murs semblent encore plus blancs, beaucoup finissent par ne plus supporter leur salon trop sage. Les mêmes canapés gris, les mêmes coussins beiges, les mêmes vases transparents achetés par réflexe.

Face à cette lassitude, une enseigne espagnole encore discrète en France vient secouer les habitudes. Moins connue que Zara Home ou IKEA, elle fait de la couleur une véritable colonne vertébrale pour la maison et signe une collection qui attire déjà les regards des décorateurs. De quoi intriguer ceux qui pensaient avoir tout vu côté déco.

The Masie, la marque espagnole qui ose plus que Zara Home

Fondée en 2016, The Masie est une marque espagnole 100 % digitale arrivée sur le marché français en 2023. Son positionnement se situe entre les prix accessibles d’IKEA et le style chic de Zara Home, avec une différence majeure : la couleur ne sert pas seulement à “faire joli”, elle structure la pièce. La campagne phare s’appelle d’ailleurs COLOR THAT BECOMES ART, tout un programme.

L’idée est simple : au lieu d’accumuler des objets colorés qui encombrent, The Masie propose de choisir une pièce forte dont la teinte devient l’âme de l’espace. La marque met en avant le pouvoir de la couleur comme véritable outil créatif pour organiser les volumes et réchauffer une ambiance. Une chaise, un luminaire ou une table bien choisis suffisent à réveiller un salon sans tout refaire.

Collection Automne-Hiver 2025-2026 : les pièces canon à surveiller

Dans la collection Automne-Hiver 2025-2026, on retrouve ce mélange très actuel entre formes sculpturales et matériaux rassurants. Certaines références ressortent clairement pour ceux qui veulent une touche forte sans transformer leur appartement en galerie d’art :

La chaise Paula associe bois et rotin pour une allure chaleureuse qui modernise instantanément une salle à manger un peu froide.

La table basse ronde Iraide, aux formes organiques, adoucit les angles du salon et facilite la circulation dans les petits espaces.

Le tabouret haut Oisin dynamise un coin bar ou une cuisine ouverte et prouve que le mobilier d’appoint peut être un vrai statement.

Le lampadaire extérieur LED Gavi prépare déjà les soirées au jardin, avec une présence graphique qui fonctionne aussi sur une terrasse de ville.

Autour de ces pièces “héros”, la marque travaille des étagères aux lignes très épurées et des poufs qui apportent autant de confort que de ponctuations colorées. L’ensemble invite à consommer moins, en misant sur quelques éléments à fort impact visuel plutôt qu’une foule de petits achats vite oubliés.

Une marque déjà adoubée par les pros… et douce avec le budget

Pour rassurer ceux qui hésitent à quitter leurs repères, The Masie enchaîne les signes de reconnaissance. Élue Marque Révélation aux Prix Interiores 2025, la griffe s’est invitée à Casa Decor 2025 et à l’Hôtel Cevisama. Des studios comme Nula Studio l’ont choisie pour rénover l’intérieur de la designer Marta Ordovás, séduits par sa grande variété de produits et son audace formelle.

Côté portefeuille, la marque reste dans une zone confortable pour un public habitué à IKEA et Zara Home, avec en bonus une réduction de 10 % sur le premier achat via inscription à la newsletter. Le site propose aussi un magazine rempli d’idées pour marier ses pièces à un canapé déjà existant ou à des murs restés blancs. De quoi remplacer un énième coussin neutre par une chaise Paula pleine de caractère.