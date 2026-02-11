IKEA : cette nouvelle lampe rose à 14,99 € affole les rayons, bientôt introuvable pour ceux qui hésitent

En France, une petite lampe IKEA rose baptisée SOLVINDEN déclenche des rayons vides dès les premières semaines de 2026. Que cache ce succès entre prix mini, LED durable et rappel d’une autre gamme ?

Dans les allées d’IKEA, une lampe rose monopolise les regards. En ce début d’année, beaucoup veulent réchauffer un salon gris sans exploser le budget, et cette nouveauté lumineuse s’impose comme le coup de cœur du moment. L’engouement est tel que certains rayons se vident vite.

Derrière ce succès, une décoration lumineuse baptisée SOLVINDEN, conçue pour changer l’ambiance sans toucher aux meubles. Cette lampe compacte mise sur un trio gagnant : prix doux, design soigné et lumière réconfortante, de quoi donner envie de relooker un canapé avec un objet posé.

Lampe IKEA SOLVINDEN : la petite nouveauté qui fait parler

Vendue chez IKEA comme décoration lumineuse, la lampe SOLVINDEN se distingue par son abat-jour en maille d’acier rose poudré. Le rendu mélange moderne et clin d’œil rétro. Avec 26,5 cm de haut pour 18 cm de large, elle se glisse sur un bout de canapé, un chevet ou une étagère étroite.

Cette maille métallique ne sert pas qu’au style. Elle filtre la lumière pour créer une atmosphère tamisée, feutrée, idéale pour casser la froideur d’un salon blanc ou d’un coin bureau austère. Le rose poudré apporte une douceur, compatible avec une déco scandinave, bohème ou industrielle.

Design rose, LED durable : un effet waouh à petit prix

Proposé à 14,99 €, ce modèle illustre le design accessible cher à l’enseigne suédoise. L’abat-jour en acier avec revêtement acrylique abrite une source LED dont la durée de vie est estimée à 25 000 heures, ce qui limite les remplacements et transforme cet achat en investissement durable plutôt qu’en caprice déco.

Pensée comme une lampe nomade, SOLVINDEN aide à créer des îlots de lumière chaleureux : sur une table basse, au bout d’un buffet dans l’entrée ou au pied d’une bibliothèque. Elle appartient à une collection saisonnière, à la durée de vie limitée, avec un risque de rupture si l’engouement se confirme.

Succès de SOLVINDEN, rappel des appliques NYMÅNE

En parallèle, l’enseigne gère une actualité plus délicate pour d’autres modèles. IKEA rappelle des appliques et liseuses NYMÅNE, simples ou doubles, blanches ou anthracite, vendues dans la trentaine de magasins français du 1er avril 2018 au 1er avril 2025. Pour les identifier, « la date de fabrication se trouve sur un autocollant situé à l’intérieur de l’abat-jour du produit », a précisé IKEA, cité par Le Figaro.

Les consignes de sécurité sont claires : « La source lumineuse doit être retirée pour pouvoir accéder à cet autocollant, alerte cependant IKEA. Les clients doivent impérativement débrancher la lampe avant toute manipulation. » Le groupe précise que « certaines appliques NYMÅNE présentent un risque de sécurité en raison d’un câble insuffisamment isolé, ce qui entraîne un risque de choc électrique si le câble est endommagé » et évoque un « choc électrique ». Les références GTIN 20356909, 50415224 et 20428647, lots 2217 à 2550, fournisseur 23241, ne doivent plus être utilisées et peuvent être rapportées en magasin pour être remboursées jusqu’au 10 juin 2026 ou signalées au 0800 60 36 06.