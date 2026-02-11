Fouillez vos greniers : dès les beaux jours, cet accessoire en vannerie rétro ringardise toute votre déco de jardin

À l’approche du printemps 2026, nos terrasses en attente de soleil cherchent un nouveau souffle. Et si un simple objet de vannerie rétro, oublié au grenier, changeait tout ?

Il suffit de regarder la terrasse en fin d’hiver : fauteuils bâchés, pots vides, lumière froide, et cette impression que le lieu attend encore les beaux jours. Plutôt que d’acheter une énième déco en plastique, beaucoup se tournent en 2026 vers un trésor déjà présent à la maison, bien souvent oublié au grenier.

À l’heure où l’on recherche des matières brutes et un art de vivre plus doux, c’est le bon vieux panier en osier, star de la vannerie rétro, qui revient coloniser balcons, jardins et terrasses. Son tressage en osier, rotin ou paille apporte une chaleur immédiate et donne à l’extérieur le même esprit cosy que le salon, dès les premiers rayons.

Pourquoi le panier en osier revient sur nos terrasses

Ce retour tranche avec les décors plus attendus, qu’ils soient très « nains de jardin » ou franchement « poolhouse – fat boy ». Le panier de marché de nos grands-mères, la manne à linge ou le panier à bûches portent une patine que le neuf n’a pas. Posés près d’un fauteuil ou devant une porte-fenêtre, ils transforment aussitôt un simple balcon en coin de campagne.

Ce geste va plus loin qu’un simple effet de mode. La Journée mondiale de l’environnement du 5 juin affiche le mot d’ordre « mettre fin à la pollution plastique », rappelle le Programme des Nations unies pour le développement, cité par Big Media de Bpifrance. Un rapport de l’OCDE publié en 2024 prévoit que la production mondiale de plastiques grimpe de 70 % d’ici 2040, de 435 à 736 millions de tonnes, pour seulement 6 % de matières recyclées. Dans cette logique d’upcycling, Losanje veut « accélérer l’industrialisation de l’upcycling textile et produire 180 000 pièces revalorisées par an », tandis que Mapea vise à « construire une plasturgie circulaire ». Quand une décoration de jardin made in France se situe souvent entre 180 et 360 €, pour un prix moyen de 292,99 €, ressortir un panier gratuit du grenier devient très cohérent.

Comment réinventer le panier en osier dehors

Avant d’acheter quoi que ce soit, beaucoup montent au grenier ou arpentent vide-greniers et brocantes de printemps pour dénicher un grand panier de marché, une manne à linge ou un panier à bûches robuste. Une fois dépoussiéré, le panier devient cache-pot pour plantes, coffre à plaids et coussins, ou plateau de service posé sur la table basse extérieure.

Entretenir et choisir une vannerie qui dure

L’osier et le rotin n’aiment ni l’humidité stagnante ni le soleil brûlant : on dépoussière à la brosse douce, on lave si besoin à l’eau tiède savonneuse, puis on laisse sécher à l’air libre, mais à l’ombre. Une fine couche d’huile de lin nourrira la fibre. Si aucun panier ne sommeille chez vous, des artisans de décoration de jardin comme La Scourtinerie, à Nyons, fabriquent depuis 1882 corbeilles et panières au charme durable.